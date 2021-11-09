نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية عبر قياس نتائج كفايات المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية عبر قياس نتائج كفايات المعلمين؛ نوضح لكم في هذا التقرير طريقة التعرف على نتائج القياس برقم الهوية وذلك عبر قياس حيث زاد البحث في الساعات الأخيرة عن نتائج قياس بعد أن تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس عن ظهور نتائج المرحلة الأولى، حيث أن اختبارات قدرات القياس تبين الكلية التي تناسب مستوى الطالب أو الوظيفة المناسبة له ويتم الإستعلام عن نتائج عن طريق موقع قياس الرسمي ويُعد هذا ضمن خطة السعودية للارتقاء بالمملكة عام 2030.

طريقة الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية

يقوم الطلاب باختبارات القدرات في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وذلك لتحديد مستواهم أما الطلبة في المرحلة الثانوية لتحديد الكلية التي تناسب مستواهم لكن بالنسبة للخريجين لتحديد الوظيفة التي تناسبهم، وقد تم الإعلان عن النتيجة قبل ساعات ويتم الإستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس. تسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية وكلمة المرور. النقر على الاختيارات ثم اختيار نوع الاختبار. تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل نوع المادة ورقم الهوية وغيرها. الضغط على استعلام. ستظهر النتائج هكذا يتم الاستعلام عن نتائج قياس القدرات بكل سهولة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القياس برقم السجل المدني

يمكن أيضاً الاستعلام عن نتائج قياس عن طريق رقم السجل المدني وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى موقع قياس عن طريق الرابط الرسمي للموقع. تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور في موضعهم. النقر على تسجيل دخول. اختيار طريقة الاستعلام عن النتائج بالنقر على الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني. كتابة رمز التحقق المرئي. النقر على بحث سيتم ظهور صفحة النتائج.

الاستعلام عن نتيجة كفايات المعلمين

الولوج إلى موقع قياس. الضغط على ملف المعلم. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. تدوين كافة البيانات المطلوبة. النقر على بحث ستظهر النتيجة.

وهكذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية عبر قياس وكذلك كيفية الاستعلام عن نتائج القياس برقم السجل المدني كما وضحنا أيضاً الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين .