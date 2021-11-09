نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021 – 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 48، ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المستحقين لدعم حساب المواطن عن متى ينزل ينزل حساب المواطن بالهجري، يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي نفذتها المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج منذ بدايته في شهر ديسمبر 2017، إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة، وتخفيف الأعباء الحياتية على المواطن السعودي من خلال تقديم دعم نقدي للأسر أصحاب الدخل الضعيف، وذلك وفق شروط وضوابط معينة يتم استيفائها أولاً حتى يتم إدراج المستحق للدعم ضمن المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

كما هو معروف ومتبع فإنه يتم إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد يؤخر يوم أو يقدم يوم على حسب يوم الصرف، وتم تحديد موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48 لشهر ربيع أول 1443 – نوفمبر 2021، ليكون يوم الأربعاء الموافق 5 ربيع الثاني 1443 – الموافق 10 نوفمبر 2021، وقد نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستفيدين ضرورة تحديث حساب المواطن، حتى يتم إيداع المبلغ المستحق لهم في الموعد المحدد دون أي تأخير.

رقم حساب المواطن وخدماته

يحرص القائمين على برنامج حساب المواطن على الاستماع إلى استفسارات المواطنين وتذليل جميع العقبات التي تقابلهم، وذلك عن طريق رقم حساب المواطن 19912، والذي يعمل طوال الأسبوع للرد على تساؤلات المواطنين، ويتم الرد طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

طريقة الاستعلام عن إيداع الدفعة 48

يتم الاستعلام عن نتائج صدور الأهلية الخاصة بحساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021، بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات اللازمة والتي نذكرها فيما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني من خلال محرك البحث جوجل.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة.

النقر على أيقونة “خدماتي”.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الأهلية”.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري وطريقة إنشاء حساب جديد

الولوج على رابط حساب المواطن الرسمي.

النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة بطريقة صحيحة ثم النقر على أيقونة “تسجيل”.

انتظر إرسال رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بك.

حساب الموطن يحتفل بذكرى البيعة السابعة

احتفل القائمون على برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي على تويتر، بالذكرى السابعة للبيعة بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز السابعة أطال الله في عمره، وشهد برنامج حساب المواطن في عهد جلالة الملك سلمان تطور كبير وملحوظ، وزادت برامج الحماية الاجتماعية وكانت دائماً المملكة حريصة كل الحرص على مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ومساعدتهم في مجابهة ظروف الحياة القاسية.