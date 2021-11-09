رابط استعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية عبر منصة قياس الالكترونية

استعلام عن نتائج قياس، ازدادت عملية البحث في الفترة الاخيرة من قبل الطلبة والطالبات عن موعد نتائج قياس، وقد ادى الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامةبعد ان قاموا باداء اختبارات قياس، والهدف الرئيسي من القيام بها هو التعرف على مستوى الطلبة والطالبات، وذلك لكي يسهل تحديد الكلية التي تناسبهم، حيث أن هذا الاختبار هذا الاختبار مستقبل الطلاب، ويمكن الحصول على نتيجة قياس إلكترونيا دون الحاجه للذهاب الى اي مكان وسوف نتعرف من خلال السطزر القادمة على رابط استعلام عن نتائج قياس وكيفة الاستعلام عنه.

رابط استعلام عن نتائج قياس:

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توفير منصة قياس الإلكترونية توفيرا وتسهيلا على طلبة الثانوية العامة من أجل استعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية والتحصيلي إلكترونياً توفيرا للوقا والجهد على الطلبة وحفاظا على سلامته موذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة قياس الإكترونية المعروفة بأسم المركز الوطني قياس بالسعودية.

يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بك ولابد من التأكد من دقتها وصحتها.

ثم بعد ذلك الضغط على نتائج قياس القدرات المعرفية أو التحصيلي في المملكة.

يتم كتابة الأسم ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

لابد من القيام بإدخال كل من (أسم الطالب أو الطالبة ورقم الهوية الوطنية ونوع الأختبارات المقدمة).

يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كفايات المعلمين