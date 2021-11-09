نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية عبر منصة قياس الالكترونية في المقال التالي
استعلام عن نتائج قياس، ازدادت عملية البحث في الفترة الاخيرة من قبل الطلبة والطالبات عن موعد نتائج قياس، وقد ادى الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامةبعد ان قاموا باداء اختبارات قياس، والهدف الرئيسي من القيام بها هو التعرف على مستوى الطلبة والطالبات، وذلك لكي يسهل تحديد الكلية التي تناسبهم، حيث أن هذا الاختبار هذا الاختبار مستقبل الطلاب، ويمكن الحصول على نتيجة قياس إلكترونيا دون الحاجه للذهاب الى اي مكان وسوف نتعرف من خلال السطزر القادمة على رابط استعلام عن نتائج قياس وكيفة الاستعلام عنه.
رابط استعلام عن نتائج قياس:
وقد وفرت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توفير منصة قياس الإلكترونية توفيرا وتسهيلا على طلبة الثانوية العامة من أجل استعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية والتحصيلي إلكترونياً توفيرا للوقا والجهد على الطلبة وحفاظا على سلامته موذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة قياس الإكترونية المعروفة بأسم المركز الوطني قياس بالسعودية.
- يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بك ولابد من التأكد من دقتها وصحتها.
- ثم بعد ذلك الضغط على نتائج قياس القدرات المعرفية أو التحصيلي في المملكة.
- يتم كتابة الأسم ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة تسجيل.
- لابد من القيام بإدخال كل من (أسم الطالب أو الطالبة ورقم الهوية الوطنية ونوع الأختبارات المقدمة).
- يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.
خطوات الاستعلام عن نتيجة كفايات المعلمين
- الدخول لدى الموقع الرسمي قياس بالسعودية.
- يتم أختيار ملف المعلم أو المعلمة الحالية.
- لابد من القيام بتسجيل الدخول ثم أختيار النتائج.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة منها رقم الهوية وكلمة المرور.
- ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين في المملكة العربية السعودية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية عبر منصة قياس الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.