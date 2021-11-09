نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد لشهر نوفمبر 2021 من شركة أرامكو السعودية تعرف على سعر البنزين في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد لشهر نوفمبر 2021 من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الآن في المملكة العربية السعودية. خاصة مع أقتراب موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر نوفمبر 2021. التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسميا في يوم الثلاثاء الموافق يوم 9 نوفمبر 2021 من شركة أرامكو السعودية. كما أنه يتداول بعض الأقاويل حول أرتفاع سعره. حيث أن توقعات أسعار البنزين في السعودية لهذا الشهر نوفمبر 2021 يخبرنا بأنه قد يتم أرتفاع سعر البنزين ما بين 19 و 20 فلسا. أما في الديزل 30 فلسا في كل لتر. أي أن معدل زيادة البنزين المتوقعة لهذا الشهر هي 8%. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على سعر البنزين في السعودية 2021 شهر نوفمبر. فتابعوني لمعرفة التفاصيل.

سعر البنزين الجديد لشهر نوفمبر 2021

كما ذكرنا لكم في السابق أنه من المفترض أن تقوم شركة أرامكو السعودية المتخصصة في شؤون النفط بتحديث أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر. أي أنه من المفترض أن يتم تحديث أسعار البنزين في السعودية 2021 في يوم الثلاثاء الموافق يوم 10 نوفمبر 2021. على أن يتم تطبيق سعر البنزين الجديد في صباح اليوم التالي وهو يوم الأربعاء الموافق يوم 11 نوفمبر 2021 على كافة محطات الوقود المتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية. حيث من المعروف أنه يتم تحديد تسعيرة البنزين الجديدة بناءا على الكثير من العوامل التي من أهمها هو سعر برميل النفط.

اسعار البنزين لشهر نوفمبر 2021

اسعار البنزين الجديد لشهر نوفمبر 2021 . إلى الآن لم يتم الإعلان عن سعر البنزين الجديد الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة فقط. حيث ما ذكرناه في السابق هي مجرد توقعات فقط وليست أخبار مؤكدة. وهذه هي اسعار البنزين التي يتم العمل بها حتي الآن في جميع محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية :

سعر البنزين 91 الجديد بلغ نحو 2.08 ريال سعودي لكل لتر.

بلغ نحو 2.08 ريال سعودي لكل لتر. كما بلع سعر لتر البنزين 95 نحو 2.23 ريال سعودي لكل لتر.

لتر الجاز بلغ سعره نحو 0.52 ريال سعودي.

البنزين المسال بلغ سعره نحو 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين بلغ سعره نحو 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم سعر البنزين الجديد لشهر نوفمبر 2021 من شركة أرامكو السعودية تعرف على سعر البنزين في السعودية 2021 .