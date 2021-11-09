رابط دعم ريف | إليكم شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت عبر البوابة الإلكترونية لريف

ننشر لكم بشكل تفصيلي، طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، حيث يهتم الكثير من المزارعين الريفيين من الأسر المنتجة بالتعرف على آلية التقديم في منصة دعم ريف الإلكترونية، حيث هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب تنفيذها من أجل التسجيل بطريقة صحيحة، وقد ذكرت وزارة المياه والبيئة والزراعة بأن طريقة التسجيل في البرنامج تكون فقط إلكترونيا عبر منصة ريف الرسمية، ويعد برنامج ريف من أكبر البرامج الحكومية الداعمة للقطاع الريفي، حيث يعمل بشكل أساسي على تحقيق التنمية الريفية المستدامة من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وفقا لرؤية المملكة السعودية 2030.

طريقة التسجيل في دعم ريف

الكثير من المواطنين السعوديين ممن لديهم أحد المهن الزراعية التي يمتهنوها يهتمون في التسجيل في برنامج الريف، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المادي المقدم من الحكومة، وذلك بهدف تطوير مشاريعهم الزراعية وتنمية قدراتهم الإنتاجية بالإضافة إلى خلق فرص العمل لعدد كبير من الشباب العاطلين والباحثين عن العمل، ويعد هذا الدعم دعما ماليا غير مستردا، يتم منحه للمواطنين المتقدمين في برنامج ريف من الذين تتطابق فيهم الشروط المعلنة، حيث تتم دراسة الحالة خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، ومن ثم يتم التأكد من البيانات المدخلة وعليه يتم منح المتقدم مبلغا سنويا بقيمة 54 ألف ريال سعودي أو بشكل شهري 4500 ريال.

خطوات التسجيل في رابط دعم الريف

في البداية يجب عليك زيارة منصة دعم ريف. قم باختيار طلب الدعم من القائمة. الآن تظهر لك حقول قم بكتابة البيانات الخاصة بك حسب المطلوب. بعد الإنتهاء الضغط على أيقونة تسجيل. الآن قم بكتابة رقم الحساب المصرفي الخاص بك. حدد أحد برامج دهم الريف التي ستقوم بتقديم طلبك عليها. أدخل كود التحقق المرسل للتأكد بأن الشخص المتقدم. أخير النقر على كلمة حفظ.

شروط التسجيل في دعم ريف

وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة، عددا من الشروط الخاصة بالتسجيل لدعم ريف، حيث يجب على كافة المتقدمين من الذكور والإناث الإلتزام بهذه الشروط من أجل الاستحقاق والاستفادة من الدعم الريفي، وقد ذكر الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، كافة الشروط التي تساعد الأسر المنتجة وربات البيوت على الحصول على الدعم الريفي، وننتقل الآن لنستعرض لكم جميع هذه الشروط المعلنة، ويجدر بك قراءتها بشكل جيد.

لا بد للمتقدم أن يكون حامل الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل. لا يتم قبول طلبات الموظفين سواء في القطاع الخاص أو العام. يجب أن يكون عمر المتقدم 22 عاما أو أكثر. يشترط على المتقدم أن يكون مشرفا مباشرا على عمله. يجب أن يكون محل إقامة المتقدم ضمن المناطق التي يشملها الدعم. يشترط أن لا يزيد راتب المتقدم عن 6000 ريال سعودي شهريا. يمنع التقديم لأكثر من ثلاثة برامج في دعم الريف. من المهم والضروري امتلاك حساب بنكي نشط.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية للاسر المنتجه

هناك عدد من الخطوات المطلوبة من أجل القيام بالاستعلام عن دعم الريف المادي، ونوضح لكم خطوة بخطوة كيف يتم الاستعلام عن ريف برقم الهوية، يجب على اتباع هذه الخطوات مع كتابة بيانات الدخول بشكل صحيح، حيث تقوم أولا بالولوج إلى رابط موقع وزارة البيئة، ثم تقوم بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك، بعد ذلك تحديد الخدمات الإلكترونية، ثم تدخل رقم الهوية الخاص بك وتقوم بالنقر على أيقوم استعلام دعم ريف، حيث ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم.