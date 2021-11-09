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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 التابع لوزارة الموارد البشرية بالمملكة في المقال التالي
آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 ، كما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي وفق الشروط الاستحقاق، وقد أعلنت اليوم الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن كيفية تحديث بيانات المستفيدين لحساباتهم بالخطوات من خلال اتباع الدليل الإرشادي الموضح، والجدير بالعلم أن دعم معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه كل شهر ميلادي لمستحقيه المنطبقة عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.
آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443
في نفس السياق السابق ذكره، فعن آلية تحديث بينات حساب الضمان الاجتماعي وفق اخطوات التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على المستفيدين اتباع التالي:
- أولًا القيام بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.
- كذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- أيضًا قم بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم الضغط على دخول.
- بعد الولوج قم بتغيير وتحديث بياناتك كالتالي تغيير كتابة رقم الجوال، كذلك قم بتحديث العنوان ورقم التواصل واضغط على أيقونة التالي.
- يلي ذلك الولوج لصفحة الإفصاح عن الدخل، اضغط التالي وقم بضغط خانة الموافقة على الشروط.
- قم بالضغط على التعهد والإقرار السابق، ثم استقبل رمز التحقق على هاتفك الجوال.
- في النهاية قم بكتابة رمز التحقق المرسل لك على جوالك والمكون من أربع أرقام، والضغط على أيقونة تأكيد.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443هـ
كذلك عن الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي يجب توافرها في المستفيدين مستحقي الدعم نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا يجب على المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المستفيد من الدعم مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية.
- كذلك يستحق الدعم كل من أصبح في سن الشيخوخة.
- كما ينطبق شروط الاستحقاق على المطلقة والأرملة وزوجة المفقود وزوجة الغائب وزوجة مدمن المواد المخدرة.
- أيضًا يستحق معاش الضمان الاجتماعي المرأة المطلقة وتعول أبناء، كذلك الأرملة وتعول أيتام.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
خطوات التسجيل في معاش الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية 1443هـ
في الختام لمكتملي شروط الاستحقاق والأهلية، بإمكانهم التسجيل للحصول على معاش الضمان بالخطوات التاي ذكرها:
- أولًا في حال مستخدم جديد القيام بإنشاء ملف شخصي، وتعبئة كافة البيانات الشخصية والعنوان و هاتف الجوال وبيانات احساب البنكي والإفصاح عن الدخل الحالي، والقيام بإتباع خطوات التسجيل بالترتيب وضغط أيقونة التأكيد.
- كذلك في حال أن يكون المتقدم مستفيد من المعاش، يقوم بتعبئة طلب التقديم وكتابة بيانات العائل وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة والحساب البنكي، ثم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مع الطلب، وفي النهاية يقوم بمتابعة طلبه عبر طلباتي حت يتم البت في طلبة بالتأكيد.
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