من غير ما تدفع ولا ريال فائدة.. كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية 2021

يمكن للمواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية تقسيط iphone 13 pro max من جرير دون دفع أي فوائد، لذلك فإن هذا العرض يعد فرصة كبيرة لكثير من محبي منتجات شركة أبل الأمريكية، خصوصًا الإصدار الأخير الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي، وهو هاتف آيفون 13 وفئاته المختلفة، التي لاقت قبولا كبيرًا من مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، رغم أن سعره كبير بالنسبة لكثير من الناس.

كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية

وننشر كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في شراء هذا الهاتف دون فوائد أو زيادة عن سعره الكاش، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى رابط موقع جرير واختيار الهاتف سواء كان iphone 13، أو iphone 13 pro، أو iphone 13 pro max

واختيار الهاتف سواء كان iphone 13، أو iphone 13 pro، أو iphone 13 pro max يجب على العميل طلب الهاتف على فاتورة واحدة من مكتبة جرير على أن الحد الأدنى لمبلغ الشراء 1500 ريال سعودي.

ويجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة.

وبالنسبة لعملاء ساب, يُمكنهم تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الجوال.

أمّا عملاء البنوك الأخرى، فيجب على العميل الاتصال بالبنك بعد 48 من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة عام.

من الممكن تطبيق شروط أخرى حسب السياسة الداخلية للبنوك المشاركة.

ولا يشمل العرض بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.

يسري هذا العرض على المشتريات من معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية.

كما أن العرض يسري العرض من 26 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2021.

البنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف برو ماكس من جرير

وتوجد 7 بنوك سعودية مشاركة في عرض تقسيط هاتف برو ماكس من جرير، إذ من الممكن الاتصال على أحدها والتحدث إلى ممثلي خدمة العملاء للتعرف إلى تفاصل العرض أو الاستفسار عن أي معلومات، وذلك على النحو التالي:

اسم البنك رقم الهاتف بنك الراجحي 920003344 بنك الجزيرة 920006666 البنك السعودي الفرنسي 8001242121 بنك الإمارات دبي الوطني 8007547777 البنك السعودي للاستثمار 8001248000 البنك العربي الوطني 920005555 بنك الرياض 920002470

مزايا تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من جرير

وتشمل عملية تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، على عدد من المميزات تأتي على النحو التالي: