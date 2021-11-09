من غير ما تدفع ولا ريال فائدة.. كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية 2021

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يمكن للمواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية تقسيط iphone 13 pro max من جرير دون دفع أي فوائد، لذلك فإن هذا العرض يعد فرصة كبيرة لكثير من محبي منتجات شركة أبل الأمريكية، خصوصًا الإصدار الأخير الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي، وهو هاتف آيفون 13 وفئاته المختلفة، التي لاقت قبولا كبيرًا من مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، رغم أن سعره كبير بالنسبة لكثير من الناس.
كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية
وننشر كيفية تقسيط iphone 13 pro max من جرير السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في شراء هذا الهاتف دون فوائد أو زيادة عن سعره الكاش، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى رابط موقع جرير واختيار الهاتف سواء كان iphone 13، أو iphone 13 pro، أو iphone 13 pro max
- يجب على العميل طلب الهاتف على فاتورة واحدة من مكتبة جرير على أن الحد الأدنى لمبلغ الشراء 1500 ريال سعودي.
- ويجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة.
- وبالنسبة لعملاء ساب, يُمكنهم تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الجوال.
- أمّا عملاء البنوك الأخرى، فيجب على العميل الاتصال بالبنك بعد 48 من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة عام.
- من الممكن تطبيق شروط أخرى حسب السياسة الداخلية للبنوك المشاركة.
- ولا يشمل العرض بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.
- يسري هذا العرض على المشتريات من معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية.
- كما أن العرض يسري العرض من 26 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2021.
البنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف برو ماكس من جرير
وتوجد 7 بنوك سعودية مشاركة في عرض تقسيط هاتف برو ماكس من جرير، إذ من الممكن الاتصال على أحدها والتحدث إلى ممثلي خدمة العملاء للتعرف إلى تفاصل العرض أو الاستفسار عن أي معلومات، وذلك على النحو التالي:
|اسم البنك
|رقم الهاتف
|بنك الراجحي
|920003344
|بنك الجزيرة
|920006666
|البنك السعودي الفرنسي
|8001242121
|بنك الإمارات دبي الوطني
|8007547777
|البنك السعودي للاستثمار
|8001248000
|البنك العربي الوطني
|920005555
|بنك الرياض
|920002470
مزايا تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من جرير
وتشمل عملية تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، على عدد من المميزات تأتي على النحو التالي:
- يأتي الهاتف دون دفعات أولى.
- عملية الشراء من جرير بالتقسيط، متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- كما أن الموافقة على عرض التمويل تكون فورية.
- والتمويل من جرير يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.
- فترة السداد تصل إلى 12 شهرًا.
- لا تحتاج عملية تقسيط الهاتف وجود أي كفيل.
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