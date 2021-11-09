بوابة حساب المواطن تسجيل دخول وتحديث البيانات برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة بوابة حساب المواطن تسجيل دخول من أجل تحديث بيانات المستفيدين برقم الهوية، والاستفادة من الخدمات التي توفرها البوابة الإلكترونية للمستفيدين من الدعم الشهري المقدم لفئات المواطنين السعوديين الأكثر والأشد احتياجًا؛ حيث يعد حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي للأسر السعودية التي تأثرت بالإصلاحات في الفترة الأخيرة، بحيث تقوم بإعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على تحسين المستوى المعيشي لهؤلاء الأفراد، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لذلك يجب الحرص على تحديث حساب المواطن برقم الهوية كلما دعت الحاجة لذلك التغيير؛ لضمان استمرارية صرف الدعم.

بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوابة حساب المواطن تسجيل دخول؛ من أجل الحصول على كافة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين بشكل إلكتروني، وخاصةً في ظل انتشار الوباء العالمي؛ حيث أنه من خلال تسجيل دخول البوَابة الإلكترونية ca.gov.sa يستطيع المستفيد الانتقال إلى الحساب الشخصي، وبالتالي تحديث البيانات برقم الهوية، وإضافة تابع، بل والاستعلام عن أهلية حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يتطلب الاستمرار في صرف الدعم الشهري، والثبات على حالة الأهلية تحديث حساب المواطن برقم الهوية بشكل مستمر كلما دعت الحاجة للتغيير؛ لأنه في حالة عدم دقة البيانات وتطابقها مع المستندات الرسمية تتحول الحالة لعدم الأهلية، ويستطيع المستفيدين تحديث البيانات، بالخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. تسجيل دخول حساب المواطن باسم المستخدم ورقم الهوية. دخول تبويب حسابي والنقر على خيار استكمال أو تعبئة الطلب. إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على خيار متابعة. استمرار تسجيل البيانات. إرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم النقر على خيار تحديث.

استعلام عن بياناتي في بوابة حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن خدمة استعلام عن بياناتي في حساب المواطن للمستفيدين عبر بوابة حساب المواطن تسجيل دخول، وذلك من خلال:

التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa. العمل على تسجيل بيانات دخول حساب المواطن. القيام بإدخال رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب حسابي. النقر على خيار استعلام برقم الهوية. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية. النقر على استعلام والانتظار قليلًا حتى تظهر بيانات المستفيد.

رقم حساب المواطن

حرصاً من برنامج حساب المواطن على التواصل مع المستفيدين، وتقديم المساعدة في حل المشاكل التي تواجههم بخصوص صرف الدعم، وحالة الأهلية وتحديث البيانات حساب المواطن، لذلك خصص البرنامج حساب أربعة قنوات لخدمة المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم حساب المواطن، كالتالي:

بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول.

رقم حساب المواطن الموحد 19912.

خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خدمة صوتك مسموع.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

بعد الإعلان عن تعليق تسجيل جديد حساب المواطن، تتزايد التساؤلات يومًا بعد يوم عن موعد فتح التسجيل في حساب المواطن، وقد رد حساب المواطن بأن التسجيل معلق في هذه الأثناء؛ وذلك نتيجة ضوابط حساب المواطن، وأنها تخضع للتعديل بشكل مستمر، وعند فتح التسجيل سيتم الإعلان بشكل رسمي.

اعتراض حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه بإمكان المستفيدين غير المؤهلين، والذين صدرت نتائج الأهلية الخاصة بهم، وتفيد عدم الأهلية لصرف الدفعة الجديدة، تقديم اعتراض حساب المواطن على قرار عدم الأهلية، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتائج الأهلية؛ حيث يقوم بتقديم الاعتراض من خلال دخول بوابة حساب المواطن تسجيل برقم الهوية، كما يستطيع الاستعلام عن نتيجة الاعتراض عبر رسائل البريد الإلكتروني والجوال.

إضافة تابع في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أن التسجيل معلق في الفترة الحالية، ولا يتم تسجيل مستفيد جديد، وإنما المتاح فقد هو إضافة تابع للمستفيدين الحاليين من خلال بوابة حساب المواطن فقط وليس من خلال التطبيق، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية بحساب رب الأسرة.

النقر على خيار تفاصيل الطلب.

الانتقال إلى بيانات التابعين.

النقر على أيقونة إضافة تابع.

العمل على تسجيل بيانات التابع.

النقر على خيار حفظ البيانات.

كل هذه الخدمات وأكتر تقدمها بوابة حساب المواطن عند تسجيل المواطنين المستفيدين من الدعم الشهري.