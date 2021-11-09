التأمينات الاجتماعية توضح خطوات صرف مستحقات أفراد العائلة للمشترك المتوفى إلكترونياً

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية على صفحتها الرسمية على المنصة الإلكترونية تويتر عن خطوات صرف مستحقات أفراد العائلة للمشترك المتوفى بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز التأمينات الاجتماعية، وقد كشفت الهيئة العامة للتأمينات في ذات السياق أن الأفراد المستفيدين من تلك الخدمة هم ورثة المشترك، بالإضافة إلى المتقاعد المتوفى يمكن للورثة القيام بطلب للحصول على معاش شهري من قِبل التأمينات الاجتماعية، وخلال السطور القادمة سنعرض لكم الخطوات الواجب إتباعها للحصول المستحقات المالية.

خطوات صرف مستحقات أفراد العائلة للمتوفى إلكترونياً

تتمثل خطوات صرف مستحقات أفراد العائلة للمشترك المتوفى في عدد من النقاط التالية، كما جاءت من هيئة التأمينات الاجتماعية:

أولاً الولوج إلى الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ” الخدمات”

بعدها يتم النقر على ” خدمات الأفراد”.

اختر أيقونة” وريث”.

يتم النقر على قائمة ” صرف مستحقات أفراد العائلة”.

الضغط على ” التقديم على الخدمة”.

قم بتعبئة النموذج الخاص بالطلب مع الضغط على إرسال الطلب.

حالات صرف أفراد العائلة لمعاش المتوفى داخل التأمينات الاجتماعية

في ذات السياق كانت هيئة التأمينات الاجتماعية في وقت سابق عن الفئات التي يمكنها صرف معاش المتوفى، وجاءت الفئات كما يلي:

في حالة وفاة صاحب المعاش المتقاعد عن العمل.

حالات العجز الغير مهني، بالإضافة إلى حالات العجز الكلي أو الجزئي.

في حالة وفاة الفرد المشترك في هيئة التأمينات الاجتماعية، نتيجة الإصابة أثناء العمل.

في حالة وفاة المشترك بنظام التأمينات الاجتماعية وذلك بشروط معينة وهو أن يكون قد مر على فترة اشتراكه 3 أشهر متواصلة أو ستة أشهر منقطعين.

عند وفاة الشخص المشترك عقب تركه للعمل، وفي حالة توافر مدة اشتراك بالتأمينات لا تقل عن 120 شهر أو مدة زمنية 120 شهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف أسرة المتوفى معاش التأمينات الاجتماعية

بعدما أعلنت التأمينات الاجتماعية عن خطوات صرف مستحقات أفراد العائلة للمشترك المتوفى قامت الهيئة بتوضيح الأوراق المطلوبة من الأسرة من اجل الصرف، وجاءت كما يلي: