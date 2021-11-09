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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك الإعفاء والتسليف السعودي 1443 في المقال التالي
الحصول على قرض الأسرة يتم ذلك عن طريق بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم بعض التمويلات الجديدة ويجيب على الأسئلة الشائعة المتعلقة بهذه التمويلات، بما في ذلك مقياس الدخل للأسر المستفيدة وكم تبلغ عدد سنوات السداد، ويمكن الاستفادة من التمويل بشكل كامل بمبلغ جيد، ويستفيد من التمويل حوال 1،100،000 شخص وأسرهم، ويستهدف بنك التسليف والائتمان الرجال والنساء السعوديين على وجه التحديد، ويهدف التمويل إلى مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف أو المحدود بشرط ألا يتجاوز نصيب الفرد 3.000 ريال، والغرض من ذلك هو مساعدة الأسرة على تحمل صعوبات الحياة، خاصة خلال هذه الفترة، وأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن بعض الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على تمويل الأسرة.
شروط الحصول على قرض الأسرة
يمكنك التقديم عبر الإنترنت بالذهاب إلى صفحة قرض الأسرة وعرض جميع التفاصيل المرفقة من أجل الحصول على المنتجات المالية العائلية، ويجب الالتزام ببعض الشروط التي يضعها البنك ونريد التنويه أن لكل فئة شروط معينة، ولكن هناك شروط عامة يجب اتباعها، ثم النظر إلى الفئة التي ينتمي إليها العميل
- يشترط أن لا يزيد عمر هذا الشخص عن 70 سنة، وأن يبلغ الضامن 55 سنة
- يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة الشهري المعدل الجديد 12.500 ريال سعودي
- يلزم أن لا تتجاوز دخل الفرد في الأسرة الواحدة عن 3.000 ريال سعودي شهريا
- يتم احتساب نصيب الفرد من خلال قسمة الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد الأسر
- يتم أيضا احتساب أفراد الأسرة الغير المتزوجين أو العاطلين عن العمل، ولكن لا تزيد أعمارهم عن 24 عاما، وينطبق الشيء نفسه على البنات
- يمكن لأي مواطن سعودي التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي إذا كان مطلقا أو لديه أطفال أو أرملة.
طريقة التقديم على تمويل بنك التسليف
- قم بتسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية
- ثم انتقل إلى Alumni Finance ، وانقر فوق التطبيق عبر الإنترنت
- سترى الآن مجموعة من المعلومات، ويجب عليك ملئها جميعا، وبعد ذلك يجب ملء المعلومات وانقر الآن على أنا لست روبوت ووافق على الشروط والمعايير، ثم انقر فوق إرسال الطلب.
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