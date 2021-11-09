شروط قرض إمكان الراجحي وكيفية الحصول على 2 مليون ريال

شروط قرض إمكان الراجحي هذا من ضمن الأمور التي تهم كل المواطنين في المملكة، ولذلك يبحثون عنها بشكل دائم، حيث توجد مجموعة من الشروط لكي يتم الحصول على القرض من خلال شركة إمكان الراجحي، كما أن بعض المواطنين ينشغلون بشكل كبير بمعرفة كل الشروط القروض، الذي يتم الحصول عليه من خلال شركة إمكان.

شروط قرض إمكان الراجحي

وضع البنك مجموعة من الشروط لكل المواطنين في السعودية، وكل المقيمين في السعودية، حيث أن شروط القرض هي كالتالي:

لا بد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض هذا يكون سعودي الجنسية، ولا بد أن يكون يعمل في القطاعات الحكومية أو يعمل في القطاعات الخاصة.

عمر الشخص لا يكون أقل من 20 عامًا، كما أن الحد الأقصى يكون حوالي 60 عامًا.

في حال إذا كان الشخص يعمل لدى أي جهات عسكرية فإنه في هذه الحالة يتم تحديد الراتب على حسب العمر.

راتب الشخص لا يكون أقل من 200 ريال سعودي.

في حالة كان المتقدم بالطلب متقاعد فيجب ألا يزيد عمره عن 70 عام، ولا يقل الراتب عن 900 ريال.

نسبة الاستقطاع على القرض 45% من الراتب الشهري.

المستندات المطلوبة لقرض إمكان الراجحي

بالإضافة إلى كل الشروط التي ذكرناها فلا بد أن تتوفر مجموعة من المستندات التي توضح أن هذا الشخص يستحق الحصول على القرض من خلال بنك الراجحي:

في حال إذا كان الشخص يريد الحصول على القرض يجب أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية.

الراتب يتم توضيحه من خلال برنت، حتى يتم إعطاء القرض.

يتوفر كشف حساب يوضح المرتب الذي حصل عليه الشخص في أخر ثلاثة شهور.

لا بد أن يتم إرسال شهادة من التأمين الاجتماعي.

كيفية طلب الحصول على قرض إمكان الراجحي

توجد مجموعة من الإجراءات حتى يحصل الشخص على قرض إمكان الراجحي ومن ضمن الإجراءات: