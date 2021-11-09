نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حساب المواطن | الآن رابط الاستعلام حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر للمستفيدين من الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأنه بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وأكد البرنامج بأن الصرف سيكون لكافة المواطنين المستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الصرف حتى نهاية اليوم، ويمكن للمستحقين الذين قد أودع حساب المواطن الدعم المالي في حساباتهم البنكية، الآن الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن والاستعلام عن تفاصيل الدفعة، وفي هذا المقال نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن حساب المواطن بشكل مفصل، كما نتعرف على شروط الاهلية والاستحقاق من البرنامج.

رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 48

يسارع الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، للبحث عن آلية الاستعلام عن الدفعة الثامنة والأربعون، حيث أوضح البرنامج بأن الاستعلام يكون بشكل إلكتروني، وذلك من خلال إدخال بيانات المواطن الخاصة بالدخول، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الداعمة للكثير من الفئات والشرائح المجتمعية، حيث يزيد عدد المستفيدين عن عشرات الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم الصرف وفقا لمن تتطابق فيهم الشروط المعلنة، وفي حالة مخالفة الشروط يمنع الصرف.

الخطوة الأولى، قم بتسجيل الدخول إلى رابط حساب المواطن من هنا ca.gov.sa. الخطوة الثانية، الانتقال إلى الحاسبة التقديرية. الخطوة الثالثة، إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. الخطوة الرابعة النقر على أيقونة استعلام لتظهر لك التفاصيل مباشرة.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 48

نتعرف معكم على موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن للدفعة الثامنة والأربعون، حيث من المقرر أن يبدأ إيداع الدعم المالي في حسابات المواطنين البنتكية يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2021، حيث اعتمد العاشر من كل شهر ميلادي موعدا للصرف، وفي حالة كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم الصرف قبل الموعد بيوم أو بعد موعد الصرف بيوم ليصبح يوم 11.

التسجيل لمستفيد جديد في برنامج حساب المواطن

بدأ التسجيل في برنامج حساب دعم المواطن ديسمبر 2017، ولكن تم تعليق وإيقاف التسجيل للمستفيدين الجديد، وذلك بحسب الضوابط والمعايير التي أعلن عنها البرنامج، وتعلق التسجيل بعد شهر مارس 200 الدفعة الثامنة والعشرون، وكشف البرنامج عن أنه في حالة قيام المواطن بحذف الحساب الخاص به، لن يكون التسجيل متاحا له مرة أخرى، وذلك لأن البرنامج أغلق باب التسجيل.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

أضاف حساب المواطن عدد من الشروط والمعايير الجديد من أجل استمرار وصول الدعم للأفراد المستقلين، ويرغب الأفراد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن في التعرف على هذه الشروط.