- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443 هيئة تقويم التعليم والتدرب في المقال التالي
تعد اختبارات القدرات الورقي والمحوسب والاختبار التحصيلي هي واحدة من أهم الشروط اللازمة للقبول في الجامعات السعودية من خريجي الثانوية العامة، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة بشأن تلك الاختبارات عبر الدخول إلى حساب قياس في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء اختبار القدرات، في السطور التالية نقدم خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية.
خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443
توفر هيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء اختبارات القدرات في المملكة العربية السعودية لخريجي الثانوية العامة إمكانية تسجيل الدخول في قياس 1443 إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.
- ثم يتم تسجيل بيانات الحساب الشخصية للتسجيل وهي رقم السجل المدني وكلمة المرور.
- ثم الموافقة على أنك لست روبوت.
- بعدها يتم النقر على زر تسجيل الدخول.
الاستعلام عن نتائج قياس 1443
للاستعلام عن نتائج قياس يمكن هذا من خلال اتباع الخطوات التالية إلكترونيًا وهي:
- الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس.
- ثم النقر على تسجيل الدخول.
- بعدها يتم كتابة بيانات الحساب الشخصية المطلوبة منك.
- ثم النقر على زر تسجيل الدخول ليتم التحويل إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- اضغط من الصفحة الرئيسية على الاستعلام عن نتيجة الاختبار.
- اختار نوع الاختبار ثم اختار طريقة الاستعلام عن النتيجة بكتابة رقم السجل المدني ورقم الاشتراك ورمز التحقق المرئي.
- ثم اضغط على زر بحث لتظهر لكل كافة بيانات الاختبار.
خطوات تسجيل حساب جديد في قياس
يتم تسجيل حساب جديد في قياس بالمملكة العربية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة رابط موقع المركز الوطني للقياس، ثم النقر على سجل الآن.
- يتم ملء البيانات بدقة وعناية.
- ثم حدد نوع المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم أو زائر للمملكة في جواز مستقل، أو من أصحاب معاملات التجنيس، أو من خارج السعودية.
- يتم كتابة رقم السجل المدني، أو رقم الإقامة، ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.
- انقر على متابعة ثم املأ بياناتك من منصة نور وهي اسم الطالب باللغة العربية والإنجليزية.
- ثم تسجيل البيانات الشخصية وبيانات البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية وبيانات الأمان وبيانات الحساب.
- ثم يتم كتابة رمز التحقق المرئي والنقر على إرسال الطلب للانتهاء من عملية إنشاء الحساب والحصول على رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح.
- اضغط على زر تسجيل الدخول قم سجل الدخول باستخدام بيانات التسجيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443 هيئة تقويم التعليم والتدرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.