خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443 هيئة تقويم التعليم والتدرب

تعد اختبارات القدرات الورقي والمحوسب والاختبار التحصيلي هي واحدة من أهم الشروط اللازمة للقبول في الجامعات السعودية من خريجي الثانوية العامة، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة بشأن تلك الاختبارات عبر الدخول إلى حساب قياس في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء اختبار القدرات، في السطور التالية نقدم خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية.

خطوات تسجيل الدخول في قياس 1443

توفر هيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء اختبارات القدرات في المملكة العربية السعودية لخريجي الثانوية العامة إمكانية تسجيل الدخول في قياس 1443 إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.

ثم يتم تسجيل بيانات الحساب الشخصية للتسجيل وهي رقم السجل المدني وكلمة المرور.

ثم الموافقة على أنك لست روبوت.

بعدها يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

الاستعلام عن نتائج قياس 1443

للاستعلام عن نتائج قياس يمكن هذا من خلال اتباع الخطوات التالية إلكترونيًا وهي:

الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعدها يتم كتابة بيانات الحساب الشخصية المطلوبة منك.

ثم النقر على زر تسجيل الدخول ليتم التحويل إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط من الصفحة الرئيسية على الاستعلام عن نتيجة الاختبار.

اختار نوع الاختبار ثم اختار طريقة الاستعلام عن النتيجة بكتابة رقم السجل المدني ورقم الاشتراك ورمز التحقق المرئي.

ثم اضغط على زر بحث لتظهر لكل كافة بيانات الاختبار.

خطوات تسجيل حساب جديد في قياس

يتم تسجيل حساب جديد في قياس بالمملكة العربية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية: