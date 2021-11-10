نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدفعة 48” موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين يبحثون عن توقيت صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وأعرب أنه يتم دفع هذة الدفعة من شهر تشرين الثاني على حساب المواطنين، والتأكيد من تحديث معلومات المستخدم، ويعتبر حساب المواطن من وسائل العون المادي لتخفيف المشقات على العدد الكبير من العائلات والأسر الفقيرة ومحدودة الربح التي تدهورت أحوالهم جراء فيروس كوفيد 19، ولكي يمكنها الحصول عليها ينبغي أن توافر جميع المحددات والقواعد للمتقدم وتحديد موعد نزول الدفعة 48 من حساب المواطن.

“الدفعة 48” موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة

سوف يتم صرف الدفعة اليوم المتزامن مع الـ10 من شهر تشرين الثاني ويصرف من جميع الحسابات البنكية ولا يتم تغير ذاك التوقيت وعلى المستفيد أن يفي بجميع مطالب الأهلية حتي يتلقى كل الإعانات وصرف الدعم.

طريقة تحديث بياناتك في موقع حساب المواطن

هنالك عدة خطوات من خلالهم تستطيع وبكل سهولة تحديث بياناتك الشخصية لتستطيع اخذ هذه المنحة المقدمة من حساب المواطن وهي علي النحو التالي

أدخل على لينك البرنامج من على الصفحة الأصلية.

أدخل الاسم وكلمة السر المختصة بك.

قم بالنقر على شعار الاتصال.

إدخال البريد الالكتروني على نحو صحيح.

أدخل رقم التليفون وعدد الأفراد.

قم بالنقر على رمز التحديث.

أنتقل إلى الصفحة التي بها كل المعلومات لأهلية الدفع.

مثلما أشارنا أن الصرف يكون في الـ10 من شهر تشرين الثاني.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن

هنالك عدة شروط وضعتها المملكة العربية السعودية للاستفاده من دعم حساب المواطن سوف نذكرهم لكم علي هيئة نقاط متتالية، ولكن يجب كما ذكرنا ان تتوافر في المتقدم للدعم.

أن يكون المنتفع للدعم مواطن من مواطنين المملكة العربية السعودية ومقيم في المملكة.

الا يذيد الربح الشهري له 3000ريال سعودي.

لأ يذيد الربح السنوي للمستفيد عن الحد الأقصى للمستفيد.

أن لا يكون حاصل على أي إعانات من حكومة المملكة.

لأ يكون للمستفيد لدى منشآت يستفيد من ربحها.

هذه هي الشروط المطلوبه لكي تستفاد من دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، قدمناها لكم من موقع ثقفني.