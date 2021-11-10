مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والإعلان عن نتائج القرعة 2022

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، أهم ما يبحث عنه محبي ومشجعي كرة القدم في السعودية الآن هو مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وخاصةً بعد الإعلان عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر الحالي وقد أوضحت نتائج القرعة عن وجود عدة مباريات قوية ستقام بين مجموعة من الفرق الكبيرة والقوية بالسعودية لهذا هناك تشوق وترقب كبير لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لمعرفة من هو الفائز النهائي بالكأس وليتمكن المشجعون من تشجيع الفرق التي يفخرون بها ويتمنون لها الفوز النهائي ونعرفكم اليوم على مواعيد المباريات والقنوات المختصة بنقلها والتعرف على نتيجة القرعة النهائية.

نتيجة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

تم الكشف عن نتيجة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الاثنين الموافق 8 من نوفمبر وذلك في العاصمة الرياض بالتحديد في برج رافال وأوضحت النتائج المعلن عنها من قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مقابلة 16 فريقًا لبعضهم البعض في الدور السادس عشر أي ثمانية مباريات بكل مباراة يلعب فريقين من الستة عشر فريق المشاركين.

وجاءت الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستواجه بعضها كالتالي:

أول مباراة بين فريق الفيحاء ضد فريق أبها وذلك على أرض ملعب الفيحاء. ثاني مباراة بين فريقي الباطن والحزم وذلك على أرض ملعب فريق الباطن. ثالث مباراة بين فريق التعاون ضد فريق الطائي والمباراة على أرض التعاون. رابع مباراة بين فريقي الفتح والاتحاد وستكون المباراة على أرض ملعب الفتح. خامس مباراة بين فريق الاتفاق وفريق النصر وذلك على أرض ملعب النصر. سادس مباراة بين فريق الهلال ضد فريق الرائد وذلك على أرض ملعب الهلال. سابع مباراة بين فريق فيصلي وفريق الأهلي على أرض ملعب الأهلي. ثامن مباراة بين فريق الشباب وفريق ضمك على أرض ملعب الشباب.

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

من أهم المباريات التي يشجعها عدد كبير من محبي الرياضة في السعودية هي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا يتساءلون عن موعد المباريات حيث من المفترض أن تبدأ في العشرين حتى الثاني والعشرين من ديسمبر أما عن قنوات نقل المباريات فهي قنوات ssc الرياضية المجانية.