نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تصديق الوثائق إلكترونيا من وزارة الخارجية السعودية بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تصديق الوثائق إلكترونيا هي أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث. حيث أتاحت الخارجية في المملكة العربية السعودية خدمة تصديق الوثائق إلكترونيا في خطوات سهلة وبسيطة. حيث يسعى العديد من المواطنين السعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها إلي تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة وجعلها مؤمنة ومعتمدة دولياً. وتعد خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد صحة كافة الوثائق والمستندات هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية, فقد أتاحت الحكومة السعودية أيضاً العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة إصدار الهوية الرقمية إلكترونياً, وهي الخدمة التي من خلالها يمكن الاستغناء عن الأوراق الرسمية لإثبات الهوية. ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل خطوات تصديق الوثائق إلكترونيا وما هي الوثائق التي تخضع إلي خدمة تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية بالتفاصيل خلال السطور القليلة القادمة.

خطوات تصديق الوثائق إلكترونيا من وزارة الخارجية السعودية

تعد خدمة تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة هي أحد أهم الإجراءات التي يجب علي المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة, حيث يمكن الحصول علي خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة من خلال الخطوات القادمة كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

في حالة عدم وجود حساب خاص بك علي موقع الوزارة القيام بتسجيل الدخول كمستخدم جديد.

قم بإدخال الاسم كاملاً.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية علي أن تكون سارية الصلاحية.

قم بإدخال العنوان الخاص بك.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك في الحقول المخصصة لها.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلي موقع الوزارة من خلال الحساب الذي قمت بإنشائه.

اختيار خدمة تصديق الوثائق والمستندات والضغط علي اختيار ” طلب تصديق جديد “.

يجب القيام باختيار جهة التصديق المطلوبة سواء مكاتب وزارة الخارجية داخل المملكة (أحد الفروع الداخلية) أو المكاتب الخارجية خارج المملكة ( ممثليات وزارة الخارجية بالخارج ).

ستظهر لك صفحة مطلوب فيها إدخال بعض البيانات مثل ( الاسم رباعي , رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر علي أن يكون ساريا, البريد الإلكتروني الخاص بك) على أن يتم إدخال كل بيان في المكان المخصص له.

في أسفل يسار الصفحة قم بالضغط على اختيار ( أضف وثيقة جديدة ) ورفع المستندات المطلوب التصديق عليها.

بعد رفع الوثائق والمستندات يجب إدخال الأرقام الموجودة في الصورة أسفل الصفحة.

قم بوضع علام ” صح ” بجوار التعهد بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة والنقر علي ” إرسال “.

وبهذا نكون قد أتممنا خطوات تصديق الوثائق والمستندات الرسمية.

شروط تصديق المستندات والوثائق إلكترونياً

يجب القيام بالتأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها.

التعهد بالمساءلة القانونية في حالة عدم صحة أي بيان من البيانات المختلفة.

القيام بزيارة أحد مقرات المكاتب الخاصة بوزارة الخارجية في حالة طلب الاستفسار عن أي شئ.

خدمة التصديق على الوثائق والمستندات

تم أتاحت خدمات تصديق الوثائق الرسمية للعديد من الوثائق الرسمية والمستندات الهامة والمطلوب اعتمادها مثل الآتي :

الوثائق الرسمية التعليمية.

وثائق عقود النكاح.

وثائق الوكالة.

الأوراق والمستندات الشخصية

الوثائق والمستندات التجارية.

الخطابات والمستندات الرسمية.

رسوم تصديق المستندات من مكاتب وزارة الخارجية داخلياً أو خارجيا

أوضحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية التصديق الإلكتروني واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات بكافة أنواعها مقابل 30 ريال سعودي.