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عمر شويل - جدة أسعار الوقود في أرامكو اليوم الأربعاء الموافق العاشر من نوفمبر 2021 حيث تقوم الشركة السعودية الأولى في مجال الطاقة بالإعلان بشكل شهري عن أسعار المحروقات في العاشر من كل شهر وذلك حسب عدد من المعايير التي يتم من خلالها تحديد أسعار المحروقات، وخاصة البنزين من فئة 90 وفئة 95 للسيارات بالمملكة.

Aramco أسعار الوقود في أرامكو اليوم 10 نوفمبر 2021 “بنزين 90-95” وموعد التطبيق

تقوم الشركة القابضة الأكبر في المملكة، شركة ارامكو السعودية للمحروقات، بتحديد السعر الشهري للوقود في محطات المملكة للبنزين السعودي، وذلك في كل شهر في يوم العاشر من الشهر الميلادي في كل شهر، ويتابع المواطن السعودي وأصحاب محطات الوقود بمتابعة آخر الأخبار الصادرة من الشركة لاتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة.

موعد تنزيل وتطبيق أسعار البنزين

تقوم الشركة السعودية القابضة للمحروقات والتي تمتلك الاستثمارات الأكبر بالمملكة والعديد من الدول والتي تقوم أيضا بتصنيع واستخراج البترول بما يجعلها على دراية تامة بأسعار التكلفة والتصنيع، كما تقوم الشركة بتحديد أسعار الوقود بالمملكة طيقا للسعر العالمي للمحروقات، وخاصة لاستخدام بنزين 90 وبنزين 95 في أغلب المحطات، وتقوم في يوم العاشر من الشهر الميلادي بالإعلان عن أسعار البنزين المقررة فيها على أن تقوم محطات الوقود بالاستعداد لتطبيق الأسعار الأحدث فيها باليوم التالي، الخميس 11 نوفمبر 2021.

كيفية تحديد سعر المحروقات

تقوم الشركات البترولية بعمل تغييرات دورية على أسعار المحروقات والتي يرتبط السعر فيها بأسعار الوقود والمياه في الأسواق العالمية، آخذة في الاعتبار أسعار الاستخراج ونسب الاقبال على أنواع معينة من هذا الوقت ويكون السعر قابل للزيادة ولكن ليس بشكل مستمر، حيث ينخفض بالنسبة التي تحدث له في أسواق البترول العالمية، ويتم تحديد أسعار البنزين من فئة 90 وأيضا 95 وتقوم الشركة أيضا بتوفير الديزل للشاحنات الكبيرة، على أن يتم مراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي.

أسعار الوقود العالمية

شهدت أسعار الوقود العالمية طفرة غير مسبوقة بعد زيادة الطلب بشكل كبير على منتجات الطاقة بعد عودة المصانع الصينية والأوروبية للعمل من جديد، وتراوح سعر برميل البترول ما بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض المرات، وأيضا حسب نوع ونقاء خام البترول، ويتم وضع العديد من المعايير لحساب أسع الوقود المحلية، حيث تقوم عدد من الدول بدعم أسعار المنتجات البترولية على المستهلك المحلي بينما تطالب دول أخرى برفع هذا الدعم.