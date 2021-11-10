نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “284 وظيفة شاغرة” رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 1443 عبر منصة جدارة للرجال والنساء eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر أخبار الوظائف الشاغرة في المملكة، حيث نتابع معكم دائما في موقع ثقفني آخر الأخبار المتعلقة بالوظائف الشاغرة الجديدة المتاحة كما عودناكم، وسنتابع معكم في هذا المقال الوظائف الجديدة في النيابة العامة 1443، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وظائف النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة السعودية عن حاجتها لأشخاص من الجنسين سيدات ورجال، وهذا لشغل 284 وظيفة إدارية في النيابة، وهذا كما أعلنت بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها pp.gov.sa.

حيث ذكرت النيابة العامة السعودية في المنشور الرسمي الخاص بها عن وجود 284 وظيفة شاغرة للجنسين الرجال والنساء في كافة المناطق في المملكة، مع العلم أن الوظائف المطلوبة إدارية.

ويعتبر هذا العدد من الوظائف الشاغرة في نفس المؤسسة عددا كبيرا بالطبع، حيث يندر في إعلان الوظائف تجاوز أكثر من 50 وظيفة شاغرة متاحة، وهذا مما يعتبر فرصة ذهبية للباحثين عن العمل في السعودية، وخاصة الخريجين والخريجات، وكما يعتبر العمل في النيابة العامة السعودية من الأشياء المشرفة بالطبع.

موعد التقديم على الوظائف 1443

وكما قد أعلنت النيابة في الإعلان الخاصة بالوظائف عن الموعد الخاص بالتقديم بالوظائف المعلن، حيث إن التقديم سيكون متاح إلكترونيا وهذا في الفترة التالية:

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 9 ربيع الآخر 1443 هجري، أي الموافق 14 نوفمبر 2021 ميلاديا.

ينتهى التقديم في نهاية نفس الأسبوع بالخميس الموافق 13 ربيع الآخر 1443، والموافق ميلايا 18 نوفمبر 2021.

تفاصيل وظائف النيابة العامة

ونتابع معكم التفاصيل الخاصة بالوظائف التي نتكلم عنها في مقالنا، حيث إنها عبارة عن 284 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، تبدأ من المرتبة الخامسة في سلم الرواتب حتى المرتبة الثامنة، وهي مقسمة كالتالي:

وظائف المرتبة الخامسة (38 وظيفة للرجال، 16 وظيفة للنساء).

المرتبة السادسة (125 وظيفة للرجال، 39 وظيفة للنساء).

وظائف المرتبة السابعة (10 وظائف للرجال، 5 وظائف للنساء).

المرتبة الثامنة (20 وظيفة للرجال، ووظيفة واحدة فقط للنساء).

وتستهدف النيابة العامة في تلك الوظائف بالخصوص فئة الخريجين، وبالأخص الآتي:

خريجي الدبلومات المتوسطة.

أصحاب شهادات البكالريوس.

خريجي الدبلومات العليا.

الحاصلين على درجة الماجستير الجامعية.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة جدارة

ويمكن التقديم إلكترونيا في فترة التقديم المتاحة عبر جدارة للتوظيف، وهذا كما ذكر في الإعلان أعلاه، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: