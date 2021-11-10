كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم للحصول على المساعدة، الاستعلام عن موعد صرف المساعدة وشروط التقديم للحصول على المساعدة للذين يبحثون عن موعد توزيع المقطوعة الخاصة بالمشتركين في برامج الضمان الاجتماعي، للأشخاص المتوافر لديهم المعايير اللازمة للحصول على هذه المبالغ المالية في الوقت التي حرصت فيها الوزارة على تطبيق برامج المساعدة المقطوعة للأفراد من محدودي الدخل، لتحقيق الحياه الكريمة ولمواجهه التطورات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة السعودية وفقا لرؤية السعودية 2030، وفيما نعرض شروط وكيفية التسجيل في هذه المقطوعة.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن عدم ثبوت موعد محدد لتوزيع المقطوعة وأنه يتم توزيعها سنويا في مواعيد مختلفة.

وأنه يتم الإعلان عن الموعد المحدد لها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة في الوقت القادم مع نزول المبالغ المالية الخاصة بها.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

أنه يسمح للأفراد السعوديين الحصول على هذه المقطوعة المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي من خلال توافر المعايير اللازمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية وهي كالآتي:

شرط أساسي إن يبلغ عمر المتقدم للحصول على المقطوعة 35 أو أكثر.

لا يجوز إن يكون لدي المتقدم سجل تجاري.

لا يحصل المتقدم راتب شهري أكبر من 2000 ريال سعودي، ومن يتوافر هذه الشروط يمكن التقدم من خلال الموقع

الرسمي لوزارة الموارد البشرية والاستفادة من المقطوعة.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة

يتم التسجيل في المقطوعة المقدمة من الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمقطوعة الموجودة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابع للمملكة العربية السعودية.

التابع للمملكة العربية السعودية. يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد على الموقع بإدخال رقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وإدخال رقم

الجوال الخاص بالعميل في المكان المخصص له.

إدخال الرقم السري للعميل ويتم إدخال رمز التايد لتفعيل الحساب.

والنقر على كلمة تسجيل ويتم إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم وإدخال الراتب الشهري والمعلومات

الخاصة بالسكن والرصيد البنكي للمتقدم.