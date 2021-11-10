كاش 100000 ريال بدون كفيل ولا تحويل للراتب

يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على تمويل بإيداع خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل بشرط توافر الشروط اللازمة من أجل الحصول على تمويل التيسير الفوري حيث متوفر أيضاً التمويل الشخصي دون الحاجة إلى أوراق أو مستندات كثيرة كذلك من خلال تمويل شركة التيسير يستطيع العميل إدارة وسداد مبلغ التمويل عن طريق الإنترنت.

كاش 100000 ريال بدون كفيل لدى شركة التيسير بالسعودية

تمويل الأفراد من شركة التيسير الآن كاش حيث يحصل العميل المتقدم على مبلغ التمويل فوراً وفي غضون 24 ساعة فقط من طلب الحصول على التمويل ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أجل الحصول على تمويل شركة التيسير.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر من أجل الحصول على تمويل شركة التيسير.

مزايا تمويل الأفراد لدى شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

وفرت شركة التيسير تمويل شخصي بإيداع سريع خلال 24 ساعة وأيضاً دون الحاجة لكفيل ويتميز أيضاً بالمزايا التالية

التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز القرض الشخصي السريع من التيسير بأنه لا يحتاج إلى ضامن من أجل الحصول على التمويل.

كذلك التمويل الشخصي من التيسير يتميز أيضاً بعدم الحاجه إلى تحويل الراتب لدى شركة التيسير.

يوفر تمويل شركة التيسير بأن العميل يستطيع الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه متوفر بهامش ربح تنافسي يستمر طوال فترة التمويل.

يستطيع العميل الراغب في الحصول على تمويل التيسير التسوية المبكرة في أى وقت.

خطوات طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير بالسعودية

طلب الحصول على تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى أى وقت فيستطيع العميل الحصول على التمويل اونلاين ويحصل على الكاش فيستطيع العميل طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير وطلب التمويل.