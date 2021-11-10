انقبلت في دعم ريف.. طريقة التسجيل في دعم ريف وكيفية تغيير حسابك البنكي بالخطوات عبر البوابة الإلكترونية

تعرف من خلال موقعنا على طريقة التسجيل في دعم ريف، كما نستعرض لكم كيفية تغيير رقم حسابك البنكي في الدعم الريفي، حيث تعاظمت عمليات البحث من قبل المواطنين الذين يعملون في قطاع الزراعية الريفي من الأسر المنتجة وربات البيوت عن آلية وإجراءات التسجيل في منصة ريف، من أجل الحصول على الدعم المادي الذي توفره المنصة التابعة إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة، ويعد برنامج دعم ريف مخصصا لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، من أجل تنمية قدراتهم الإنتاجية وزيادة الكفاءة وخلص فرص العمل، وفي هذا المقال نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والاستعلام عن دعم ريف وكيفية التواصل مع الدعم.

طريقة التسجيل في دعم ريف

ساعد برنامج دعم ريف “التنمية الريفية المستدامة”، الكثير من المواطنين السعوديين في طريقة التسجيل في دعم ريف، حيث أطلق حملة ريف يدعمك والتي ساهمت في تسجيل الآلاف من المزارعين والأسر المنتجة في برنامج ريف، وقد زار فريق الدعك العديد من المناطق الريفي في الباحة وجازان وعسير، وتعد خطوات التسجيل بسيطة وسهلة، حيث تتم آلية التقديم لريف بشكل إلكتروني، من خلال بوابة دعم ريف، حيث يطلب من المتقديم تعبئة الطلب عبر المنصة ومن ثم إرساله من أجل أن يتم دراسته بعد ذلك، وقد أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة عن عدد من الشروط اللازمة والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وسنتعرف عليها في هذا المقال.

رابط الحصول على دعم ريف بالخطوات

يمكن التسجيل في منصة ريف للاستفادة من الدعم المادي الغير مسترد من خلال القيام بالخطوات التالية، فقط كل ما عليك هو اتباع الشرح خطوة بخطوة لكي تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، مع مراعاة التأكد من كافة البيانات المدخلة.

أولا قم بالولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية لدعم ريف. ثانيا قم باختيار طلب الدعم من القائمة أمامك. ثالثا أدخل كافة المعلومات المطلوبة في الحقول المحددة. رابعا الآن الضغط على أيقونة تسجيل. خامسا قم بكتابة رقم حسابك البنكي الخاص بك. سادسا قم بتحديد برنامج دعم الريف الذي ترغب في الحصول على الدعم له. سابعا قم بكتابة كود التحقق المرسل لك عبر هاتفك المحمول. أخيرا الآن قم بالنقر على كلمة حفظ.

طريقة تعديل الحساب البنكي في ريف

نتابع معكم خطوات تعديل وتغيير الحساب البنكي في ريف، حيث يهتم البرنامج في تقديم جميع الخدمات لكافة المستفيدين، في حالة احتجت إلى تغيير حسابك البنكي في دعم ريف بعد نزول الدعم لك، خطوات سهلة تقوم باتبعها وسينزل الدعم في الحساب الجديد، كل ما عليك هو دخول حسابك في بوابة ريف، من الصفحة الرئيسية قم بفتح معلومات الطلب، قم بالنقر على أيقونة تعديل، ثم بعد ذلك أدخل رقم الآيبان الذي يبدأ بـ sa المكون من 24 رقم، بعد التأكد من الرقم المدخل قم بالنقر على أيقونة حفظ.