نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول لجميع الطلاب ومواعيدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرا لقرب الامتحانات نشرت وزارة التعليم في المملكة، جدول حول مدة الاختبارات النهائية وزمنها لكل الطلاب في المرحل التعليمية المختلفة، ومعد بداية الاختبارات لك مرحلة في النظام الحضوري أو عن بعد، ولهذا السبب قامت وزارة التربية والتعليم بتزويده ببيان رسمي تبين فيه آلية الاختبارات النهائية، وكيفية توزيع الدرجات، لقياس أدائهم ومدا التحصيل، وإضافة إلى الوقت الذي يقضيه سواء في التعليم الحكومي أو الخاص أو الأجنبي في المملكة ، فقد بدأ البحث عن كيفية خوض الامتحان النهائي من جديد، ولهذا السب سنذكر تفاصيلها من حيث زمن الاختبار النهائي وموعده.

مدة الاختبار للنظام الحضوري وعن بعد

فيحدد وقت الامتحان النهائي حسب المواد التي سيدرسها الطالب، فإذا كان فصلًا واحدًا تكون مدة الامتحان ساعة ونصف الساعة ومدة الامتحان فصلين وساعتين، ومرفق جدول يبن زمن الاختبار النهائي لكل مادة دراسية في المرحلة الابتدائية ومدارس تحفيظ القرآن، والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظام المسارات أو نظام المقررات، وللاختبارات عن بُعد.

بداية الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة الساعة 7صباحاً حضورياً

بداية الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية الساعة 4 عصراً ” عن بعد في الفصل الأول.

جدول زمن مدة الاختبار في كل مادة لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية:-

مدة الاختبار لطلاب مراحل التعليم العام

مدة الاختبار لطلبة المرحلة الابتدائية ساعة ونصف، ووقت الاختبار للدراسات الاجتماعية ، والدراسات الإسلامية، واللغة الإنجليزية والعلوم، واللغة العربية والرياضيات، ساعتان.

تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر بنظام الامتحان عن بعد من يوم 9 ربيع ثاني 1443 ولمدة 3 أيام.

تستبدل الاختبارات العملية بمشاريع وبحوث أو تقارير.

بداية اختبارات المرحلة الابتدائية من يوم 12 ربيع ثاني 1443 من بعد الساعة الرابعة عصراً عبر منصة مدرستي.

ألية الاختبارات:

بالنسبة لموضوعات الفصول الدراسية أو الفصول السابقة ، يكون وقت الاختبار ساعة ونصف الساعة ؛ وبالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على درجات بين ثلاث إلى أربع فصول ، يكون وقت الاختبار ساعتين ، إذا كان وقت الموضوع خمس فترات أو أكثر. مدة الاختبار ساعتان ونصف.

مواعيد اختبارات المرحلة الثانوية العامة والمتوسطة

مدة الاختبار لدورات اللغة الإنجليزية والعلوم لطلاب المرحلة الإعدادية هي ثلاث ساعات ، ووقت اختبار مساقات العلوم القانونية والإنسانيات ساعتان ونصف.

آلية الامتحان النهائي.

الامتحانات حضوريا لطلاب المتوسطة والثانوية العامة من المحصنين فوق 12 عام.

الامتحانات عن بعد لغير المحصنين بأسباب صحية، أو من هم دون 12 عام، أو من لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة المواظبة.

في تعليمات وزارة التعليم السعودية، تم ذكر آلية الامتحان النهائي للمدارس الابتدائية والمتوسطة، لأن وزارة التربية والتعليم قررت إجراء الاختبار النهائي للمدارس الابتدائية إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي. وتنص الإجراءات على: