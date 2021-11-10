بوابة ريف.. شرح طريقة التسجيل في دعم ريف للدعم المادي للعاطلين والأسر المنتجة عبر reef.gov.sa وشروط التقديم

نوفر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف من أجل الحصول على الدعم المادي، الذي توفره وزارة المياه والبيئة والزراعة، كما نتعرف على شروط الاستفادة من دعم الريف الحكومي، حيث أطلق الملك سلمان بن عبد العزيزبرنامج ريف “التنمية الريفية الزراعية المستدامة” في تاريخ 9 يناير 2019، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر المنتجة والعاملين في القطاع الزراعي، كما يهتم البرنامج في زيادة القدرة الإنتاجية بالإضافة إلى رفع الدخل الخاص بالمزارعين الصغار في كافة أنحاء المملكة، ويعد من أكبر البرامج الحكومية التي تدعم المزارعين وعدد من القطاعات، حيث تم تخصيص هذا البرنامج من أجل توفير الدعم المالي للأسر المنتجة وربات البيوت.

طريقة التسجيل في منصة ريف

تقوم الأسر المنتجة والعاملين في القطاع الزراعي بتقديم طلبات الحصول على الدعم بطريقة إلكترونية من خلال بوابة ريف، كما يمكن أيضا لأصحاب المهن الزراعية التقديم في منصة ريف للحصول على الدعم بشرط أن تكون المهن الخاصة بهم معتمدة لدى برنامج ريف، ويمكن هذا الدعم المزارعين من تنمية قدراتهم ورفع الكفاء الخاصة بالإنتاج بجانب زيادة فرص العمل للباحثين والعاطلين عن العمل، ويعمل البرنامج بشكل أساسي على الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، وذلك من أجل تحقيق رؤية الممكلة 2030، ونتعرف معكم على كيفية التسجيل خطوة بخطوة كما يلي.

في البداية يجب عليك الانتقال لزيارة منصة ريف الإلكترونية عبر الإنترنت. ثم بعد ذلك تقوم بتحديد طلب الدعم من خلال القائمة. الآن يظهر لك عدد من الحقول الفارغة أكتب المعلومات والبيانات المطلوبة بداخلها. الآن يجب عليك الضغط على أيقونة تسجيل. سيطلب منك الآن إدخال رقم الحساب البنكي. تليها تحديد أحد برامج الدعم المقدمة من برنامج ريف. الآن قم بكتابة كود التحقق البشري المرسل لك. أخيرا الضغط على كلمة حفظ.

شروط التسجيل في دعم ريف

العديد من المتطلبات والمعايير التي يجب عليك الإلتزام بها من أجل الحصول على الدعم الريفي، حيث قالت وزارة المياه والبيئة والزراعة بأن هناك عدد من الشروط يجب أن تكون متوفرة في المواطنين الراغبين في تقديم طلبات للحصول على الدعم، وفي حال استيفائها تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية فقط، وننتقل الآن لنتعرف على هذه الشروط، والتي يعد من أبرزها وأهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل.

يمنع على المتقدم أن يشغل أي وظيفة في القطاعين الخاص والعام.

يجب أن يكون عم المتقدم 22 عام أو أكثر.

يجب أن يكون المتقدم مشرفا على العمل بنفسه.

أن يكون مكان إقامة المتقدم داخل المناطق التي يشملها دعم الريف.

الراتب الشهري يجب أن لا يتخطى 6000 ريال شهريا.

يمنع التقديم لأكثر من 3 برامج.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي نشط.

الإلتزام بالشروط الفنية التي أعلن عنها دعم ريف.

دراسة الأهلية في ريف

يسارع الكثير من المتقدمين في برنامج ريف للتعرف على كم مدة دراسة الأهلية في ريف، وقد أجاب الحساب الرسمي لبرنامج ريف عن هذه التساؤلات عبر تدوينة قصيرة، حيث تبلغ فترة دراسة الأهلية نحو 60 يوما من تاريخ زيارة المشرف، حيث يتم التحقق والتأكد من المشروع وأهلية الاستحقاق.