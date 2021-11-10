نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف النيابة العامة السعودية “جدارة” شروط التقديم وألية التسجيل في 284 وظيفة إدارية للجنسين في المقال التالي
يبحث ألاف الشباب والفتيات في المملكة عن رابط وظائف النيابة العامة السعودية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً على موقع النيابة على موقع تويتر، من أجل الإطلاع على كافة تفاصيل الوظائف من شروط عامة للتقديم وألية وطريقة التقديم، وموعد فتح باب التسجيل لعدد 284 وظيفة إدارية متنوعة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، على المرتبة من الخامسة حتى الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.
موعد التقديم في وظائف النيابة العامة 1443
يبدأ رابط جدارة في أستقبال طلبات الوظائف بداية من يوم الأحد القادم 2021/11/14 الموافق 1443/04/09 هجري، ويستمر التسجيل على الوظائف حتى يوم الخميس 2021/11/18 الموافق 1443/04/13 هجري ويمكنكم التسجيل بإتباع الخطوات التالية.
رابط وظائف النيابة العامة السعودية
- الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة جدارة eservices.masar.sa.
- الضغط على أيقونة تسجيل.
- تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من الرمز.
- ثم أضغط على أيقونة إعلانات الوظائف ومنها وظائف النيابة العامة.
- تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وتسجيل استمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة في حال القبول المبدئي للوظيفة.
شروط التقديم على وظائف النيابة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السمعة.
- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف ويشترط أن يكون معتمد من وزارة التعليم.
- لا يكون المتقدم يعمل في أي جهة أخرى حكومية أو خاصة ولا يكون ملتزم بأي عمل.
- أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة للوظيفة.
رابط وظائف النيابة العامة السعودية
يستهدف إعلان التوظيف أستقطاب المتميزين من الرجال والنساء، لشغل الوظائف في ظل سعي النيابة العامة للتقدم، بعد أن حصدت جائزة عالمية نظير كفاءة ونوعية إجراءاتها، والفئات المستهدفة للوظائف هم.
من هم الفئات المستهدفة لوظائف النيابة 1443 الجديدة
- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الشهادة الثانوية وما يعادلها.
- حملة شهادة البكالوريوس.
- خريجو الدبلومات العليا بعد البكالوريوس.
- حملة الماجستير.
ملاحظات وتنبيهات للمتقدمين للوظائف
- الترشيح النهائي للوظائف لا يتم إلا بعد مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية للمتقدم.
- كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
- المواطن الحاصل على مؤهل من الخارج يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.
- أي اختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد صاحبة ومسائلته بحسب القانون.
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