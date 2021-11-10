نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ قليل.. حساب المواطن يبدا صرف الدفعة الـ 48 مع رابط الاستعلام في المقال التالي
عمر شويل - جدة جاء إعلان برنامج حساب المواطن أنه منذ قليل تم بدء إيداع الأموال ضمن الدفعة 48 في حسابات المستفيدين، والآن يشهد رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن عمليات بحث لذلك حرصنا على نشر الرابط المذكور تسهيلاً لخدمة الاستعلام والوصول لها، ويتم تحويل الدعم النقدي في كل يوم 10 لكل شهر ويستمر الإيداع الحالي حتى نهاية يوم الأربعاء 10 نوفمبر الموافق 1443-04-04.
وسُجل ما مجموعه 48 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد تم قبولهم في الحساب.
و نشر برنامج حساب المواطن على الحساب الرسمي في موقع “تويتر” انفوجرافيك يوضح تفاصيل الدفعة الـ 48 ، لشهر نوفمبر، فبلغت مبالغ دعم المستحقين 1.0 مليون ريال تحول لـ 10.5 مليون مستفيد ممن اكتملت طلباتهم. ومنذ انطلاق البرنامج- بلغ إجمالي المدفوعات 107 مليارات سعودي.
خطوات الاستعلام عن دفعة 48 بحساب المواطن
إذا كنت تبحث عن استعلام مدفوعات جديدة، يرجى إتباع الخطوات التالية لمعرفة تفاصيل دفعة الـ 48 من خلال بوابة المواطن.
- ينتقل المستخدم إلى بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa)
- التسجيل في حساب الموطن باسم المستخدم وكلمة السر
- على راغب الاستعلام ان يضغط على تبويب “حسابي” ثم،
- قائمة دراسة الأهلية
- التسجيل برقم الهوية ثم عمل استعلام، وفي لحظات سوف تظهر تفاصيل أي دفعة.
رابط دفعة 48 في حساب المواطن
يكثر الآن البحث عن رابط دفعة المواطن 48 من أجل التقدم بالاستعلام، حيث من خلال الرابط المذكور يمكن العثور على تفاصيل الدفعة بدورتها الـ48 التي أعلن حساب المواطن صرفها خلال الساعات القليلة الماضية صباح يوم الأربعاء ويستمر التحويل والإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين، حتى نهاية الأربعاء من نفس اليوم.
إقرأ ايضاً: تسجيل جديد حساب المواطن عبر بوابة ca.gov.sa برقم الهوية
وفر برنامج حساب المواطن قنوات رقمية متعددة هدفها فتح التواصل والرد على شكاوى واستفسارات العملاء بأن قيمة المدفوعات وطلبات التسجيل فيه.
- البوابة الإلكترونية، على مدار الساعة.
- مركز الاتصالات 19912
- خدمة المستفيدين @citizen_care، على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءا حتى 10 مساءا
- صوتك مسموع، خدمة على مدار الساعة تهدف الى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منذ قليل.. حساب المواطن يبدا صرف الدفعة الـ 48 مع رابط الاستعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.