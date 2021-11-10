نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ قليل.. حساب المواطن يبدا صرف الدفعة الـ 48 مع رابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء إعلان برنامج حساب المواطن أنه منذ قليل تم بدء إيداع الأموال ضمن الدفعة 48 في حسابات المستفيدين، والآن يشهد رابط الاستعلام عن دفعة حساب المواطن عمليات بحث لذلك حرصنا على نشر الرابط المذكور تسهيلاً لخدمة الاستعلام والوصول لها، ويتم تحويل الدعم النقدي في كل يوم 10 لكل شهر ويستمر الإيداع الحالي حتى نهاية يوم الأربعاء 10 نوفمبر الموافق 1443-04-04.

وسُجل ما مجموعه 48 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد تم قبولهم في الحساب.

و نشر برنامج حساب المواطن على الحساب الرسمي في موقع “تويتر” انفوجرافيك يوضح تفاصيل الدفعة الـ 48 ، لشهر نوفمبر، فبلغت مبالغ دعم المستحقين 1.0 مليون ريال تحول لـ 10.5 مليون مستفيد ممن اكتملت طلباتهم. ومنذ انطلاق البرنامج- بلغ إجمالي المدفوعات 107 مليارات سعودي.

خطوات الاستعلام عن دفعة 48 بحساب المواطن

إذا كنت تبحث عن استعلام مدفوعات جديدة، يرجى إتباع الخطوات التالية لمعرفة تفاصيل دفعة الـ 48 من خلال بوابة المواطن.

ينتقل المستخدم إلى بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa)

التسجيل في حساب الموطن باسم المستخدم وكلمة السر

على راغب الاستعلام ان يضغط على تبويب “حسابي” ثم،

قائمة دراسة الأهلية

التسجيل برقم الهوية ثم عمل استعلام، وفي لحظات سوف تظهر تفاصيل أي دفعة.

رابط دفعة 48 في حساب المواطن

يكثر الآن البحث عن رابط دفعة المواطن 48 من أجل التقدم بالاستعلام، حيث من خلال الرابط المذكور يمكن العثور على تفاصيل الدفعة بدورتها الـ48 التي أعلن حساب المواطن صرفها خلال الساعات القليلة الماضية صباح يوم الأربعاء ويستمر التحويل والإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين، حتى نهاية الأربعاء من نفس اليوم.

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وفر برنامج حساب المواطن قنوات رقمية متعددة هدفها فتح التواصل والرد على شكاوى واستفسارات العملاء بأن قيمة المدفوعات وطلبات التسجيل فيه.