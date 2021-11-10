مزايا برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل وكيفية الحصول على دعم 3000 ريال

الاستفادة من مزايا برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل أمر يهم الباحثين عن العمل من الشباب السعودي بالأخص حديثي التخرج، من يبحثون عن فرص لزيادة مهاراتهم، ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف خدمات التدريب عبر برنامج تمهير على حسب شروط وضوابط، حتى يحصل من يستحق على المميزات التي يقدمها البرنامج وهو ما سنعمل على توضيحه.

مزايا برنامج تمهير للتدريب

يقدم برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل مكافأة مالية شهرية لمن يخوض برنامج تدريبي وينطبق عليه شروط الاستفادة من تمهير، وتعد اهم المميزات التي سيحصل عليها المستفيدين من الخريجين وأصحاب الأعمال كالتالي:

الحصول على مكافأة شهرية قد تصل إلى 3000 ريال في الفترة التي تتراوح ما بين ثلاثة وحتى 6 شهور أولي، والفين لخريجي الدبلومات عن نفس المدة.

إعداد مهارات وخبرات المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل.

زيادة معدل توظيف وتوافر الفرص الوظيفية للمواطنين.

حصول المتدرب على شهادة معتمدة بعد انتهاء البرنامج التدريبي تؤهله للوظيفة.

حصول المتدرب على حقائب تدريبية إلكترونية .

تغطية تأمينه ضد المخاطر

استفادة أصحاب الأعمال من عمل كوادر الخريجين السعوديين لديهم بدون أي التوام مالي.

خفض تكاليف البحث عن الكوادر المدربة.

تعزيز دور المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال.

شروط برنامج تمهير

يستهدف برنامج تمهير خريجي الجامعات من لم يتحصلوا على فرصة عمل خلال أخر 6 شهور، وكي ينطبق عليك شروط برنامج تمهير فهي كالتالي:

يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية

الحصول على شهادة درجة البكالوريوس أو ما يعلو عن ذلك.

الحصول على شهادة الدبلومات الفنية

التأكد من عدم تسجيل المتقدم على وظيفة خلال أخر 6 أشهر وفق بيانات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية.

ألا يكون للمتقدم على رأس العمل الخاص أو الحكومي في فترة طلب الحصول على التدريب.

ألا يكون قد استفاد من مزايا برنامج تمهير قبل سابق.

التسجيل في برنامج تمهير

يتم التقديم على برنامج تمهير من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات بعد تحقق المتطلبات والخطوات أدناة.