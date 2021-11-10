موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1443

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عمر شويل - جدة موعد الفصل الدراسي الثاني بالسعودية، اعتمدت وزارة التربية والتعليم هذا العام الدراسي نظامًا دراسيًا جديدًا لطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهو نظام تقسيم العام الدراسي لثلاثة فصول دراسية، لهذا يرغب جميع الطلاب في معرفة موعد بداية ونهاية كل فصل دراسي من تلك الفصول الثلاث، وقد قارب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء مع قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب، لتبدأ بعد الاختبارات إجازة الفصل الدراسي الأول التي تستمر حوالي عشرة أيام ومن ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني وإليكم موعد الفصل الدراسي الثاني.

بداية الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1443

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السعودية للطلاب بعد انتهائهم من اختبارات الفصل الدراسي الأول وانتهاء فترة الإجازة، كما أن الوزارة قد ذكرت أنه لن يسمح بدخول الطالب في الفصل الدراسي الثاني إلا بعد نجاحه في اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالتحديد في الخامس من شهر ديسمبر القادم والموافق من الشهر الهجري الأول من شهر جمادي الأولى، أي أنه من المقرر أن تعود الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة الفصل الدراسي الأول والتي تستمر حتى عشرة أيام في المتوسط.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

وفقًا للتقويم الدراسي الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي فإن الفصل الدراسي الثاني ستكون بدايته كما ذكرنا في الخامس من ديسمبر على أن ينتهي في العاشر من شهر مارس لتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتستمر الإجازة كذلك نفس الفترة المخصص لإجازة الفصل الدراسي الأول، لتعود الدراسة في الفصل الدراسي الثالث من جديد في العشرين من شهر مارس أي أن مدة الإجازة عشرة أيام تقريبًا.

كم يتبقى على الفصل الدراسي الثاني

ينتظر طلاب المدارس السعودية الآن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي تستمر عشرة أيام لكي يحظوا بإجازة مدتها عشرة أيام أيضًا من أجل الشعور ببعض الراحة والاسترخاء بعيدًا عن الدراسة، لهذا يرغبون في معرفة الأيام المتبقية على الفصل الدراسي الثاني وهي 27 يومًا.