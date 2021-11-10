نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع وظائف 1443 tajnid.mod.gov.sa بوابة التجنيد الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع، نتابع معكم طريقة معرفة نتائج القبول في وظائف وزارة الدفاع 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية في الشهر الماضي عن العديد من الوظائف العسكرية المطلوبة وهذا بدءا من رتبة “رقيب” حتى رتبة “جندي”، وهذا في العديد من التخصصات، سواء للرجال أو النساء في تخصصات أصحاب شهادات الجامعية “البكالريوس”، وشهادات الدبلوم، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

وزارة الدفاع

وقد زاد البحث في الفترة الأخيرة وخاصة من قبل الأشخاص الذين تقدموا على وظائف وزارة الدفاع التي أعلنت عنها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث كان التقديم متاحا من يوم 18 ربيع الأول 1443 هجري، أي من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

حيث قام الرجال والسيدات من أصحاب الشهادات الدبلوم والبكالريوس في التخصصات المطلوبة بالتقديم على موقع التجنيد لوظائف وزارة الدفاع، حيث استمر باب التقديم مفتوحا لمدة 5 أيام.

وقد كان آخر يوم للتسجيل للراغبين في التقديم يوم 23 ربيع الأول 1443، وهو يوم الجمعة الماضي الموافق 29 أكتوبر 2021 ميلاديا.

نتائج قبول وزارة الدفاع

وبعد انتهاء المتقدمين من التسجيل، يتم فرز المتقدمين واختيار الأشخاص المقبولين والمقبولات مبدأيا، حيث يتم ارسال رسالة نصية بترشيحهم وقبولهم مبدأيا وهذا على رقم الهاتف الذي قام المتقدم بالتسجيل به.

حيث يجب على المتقدم بعد وصول الرسالة له الذهاب إلى موقع التجنيد وحجز موعد خاص به، وهذا للقيام بالاجراءات المتبقية الخاصة بالقبول النهائي، (كالفحص الطبي، المقابلة الشخصية، إلخ).

كما يجب على المتقدم أن يحمل تطبيق توكلنا (محصن)، وهذا حتى يتم السماح له بالدخول إلى مركز التجنيد الذي سيتقدم به.

الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي، وهذا عبر موقع التجنيد الإلكتروني بكل سهولة ويسر، ولعمل ذلك قم بمتابعة الخطوات التالية معنا:

قم بالذهاب إلى موقع التجنيد الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع من الرابط tajnidreg.mod.gov.sa.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر خاصتك.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك بالشاشة.

اضغط على دخول.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على زر القائمة ذو الثلاث خطوط.

انقر على التقديم للوظائف.

ستظهر لك الوظائف التي قمت بالتقديم عليها والحالة الخاصة بها.

وبعدها ستظهر حالة الطلب الخاص بك، إذا تم قبولك، وتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك، قم بحجز موعد في بوابة التجنيد الموحد في نفس الموقع.

ثم قم بالذهاب إلى أقرب مركز تجنيد منك، وهذا لاستكمال الاجراءات المتبقية للقبول، وفي حالة واجهت أي مشكلة في الاستعلام شاركنا في التعليقات، نتمنى لجميع المقبولين التوفيق والسداد.

هذا كان مقالنا عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع السعودية، ونتمنى لجميع المقبولين مبدأيا بالتوفيق في باقي الإجراءات، ونتمنى لمن لم يتم قبولهم بأن يوفقهم الله لما فيه الخير لهم.

في حال واجهتم أية مشاكل في الاستعلام لا تترددوا في مشاركتنا مشكلتكم في خانة التعليقات، والتي سيسعدنا الرد عليها ومساعدتكم في أسرع وقت ممكن، فتابعوا معنا لكل جديد,