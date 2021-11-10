50 ألف ريال بأقل راتب بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري بأقساط مرنة

الآن أحصل على 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التابع إلى بنك الراجحي السعودي حيث وفرت الشركة العديد من التمويلات ومنها التمويل الميسر والتمويل الإضافي التي بفترة سداد مرنة تصل إلى أربعة وعشرون شهر ويمتاز التمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل للراتب الشهري وتلك من أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر ومنها توفير تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم في هذا التقرير للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل أو تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل ولكن هذا التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين فقط لا غير لخدمتهم ومساعدتهم على توفير مطالبهم الشخصية داخل أراضي السعودية.

الشروط الهامة للموافقة على تمويل شركة إمكان السعودي

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تمنح جميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر تمويل بدون كفيل غارم وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة تصل إلى سنتين على الأكثر ولكن ذلك بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بالتفاصيل المتاحة:

التمويل الميسر النقدي بأقساط ميسرة شهرية لمدة تصل إلى سنتين على الأكثر لدى شركة إمكان للتمويل بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك لابد من توفير تقرير سمه السعودي للموافقة على طلب العميل المتقدم لدى شركة إمكان بشرط عدم التعثر لدى التقرير.

يشترط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 ريال للمتقاعد وأي مواطن أخر 2000 ريال فقط لا غير.

لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر أثنين وعشرون عام حتى ستون عام للموافقة على تمويل إمكان.

أهم المميزات المعلنة لدى شركة إمكان للتمويل