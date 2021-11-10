“أرامكو” تنشر أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر نوفمبر 2021 والتطبيق من صباح الغد الخميس

لا تزال عمليات البحث عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر نوفمبر 2021، تتذايد من قبل المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين فأـسعار الوقود لها تأثيرها المباشر على كافة السلع الرئيسية، فنولون النقل من أهم عوامل تحديد السعر والمملكة اتخذت نهج التأقلم مع الأسعار العالمية، ففي حالة الزيادة في الأسعار العالمية ترتفع الأسعار في المملكة والعكس صحيح عند انخفاضها تنخفض الأسعار لكافة مشتقات النفط في المملكة، وتعتبر السعودية في طليعة الدول المنتجة للنفط ومتحكم رئيسي في الأسعار العالمية، بفضل عملاق الطاقة العالمي أرامكو الذي تنتج أكثر من 10 مليون برميل كل يوم.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

يتوقع خبراء الطاقة في العالم زيادة الطلب على النفط خلال الفترة القادمة، خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها بعد الإغلاق الذي حدث في السنتين الماضيتين بسبب كوفيد 19، وتسبب في إغلاق أغلب المصانع والشركات الكبرى مما جعل الطلب على النفط يتراجع وتهبط الأسعار إلي السعر السلبي، تنظراً لتكدس مخازن الوقود وعدم وجود أماكن للتخزين، بعكس هذا الفترة التي من المتوقع لأن يتذايد الطلب على النفط مما يرفع سعره في الأسواق العالمية في الفترة القادمة، خاصة في فترة الشتاء القادمة التي تذايد الحاجة للطاقة للتدفئة نظراً لبروده الطقس في الدول الغربية.

جدول أسعار البنزين شهر نوفمبر 2021

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية السيد/ أمين الناصر، أن يتجاوز الطلب على النفط في بداية العام القادم رقم 100 مليون برميل نفط في اليوم، نظراً للطلب الكبير من الدول الصناعية الكبرى وقاتل أن الطلب على النفط سوف يظل قوياً خلال العقد القادم، خاصة على النفط والغاز وقال أن القدرات النفطية الاحتياطية العالمية تتراوح بين 4 إلي 5 مليون برميل، ومع ذياده الطلب على وقود الطائرات ستقل هذه الاحتياطات في الفترة القادمة.

أرامكو تعلن سعر البنزين شهر نوفمبر

كانت الأسعار السابقة الخاصة بشهر أكتوبر والمعمول بها حتى اللحظة كما يلي.