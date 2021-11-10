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عمر شويل - جدة تشهد محركات البحث نسبة بحث عالية عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر بالسعودية 1443، حيث يرغبون في معرفة جميع المعلومات وتفاصيل المخالفة لشخص آخر، حيث أنها خدمة مميزة تم توفيرها من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة، ويمكن الاستفادة منها من قبل جميع أصحاب السيارات، ويمكن من خلالها الإطلاع على تفاصيل مخالفة خاصة بشخص آخر، ويتم ذلك بشكل إلكتروني دون زيارة المقرات والمراكز الرسمية التابعة للإدارة.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، حيث أكدت الإدارة العامة أن هذه الخدمة تم توفيرها في ظل السعي إلى تمكين جميع الراغبين في التعرف على المخالفات التي تم القيام بها نفس الشخص أو شخص آخر لمعرفة تفاصيل المخالفات بسهولة وبدون أي مشكلة أو تعقيدات، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تم إتاحتها ليتم الاستعلام بسهولة، حيث لا تتطلب أي إجراءات حتى يتم إعلان نتيجة المخالفات بشكل فوري.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر 1443

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر في المملكة من خلال إتباع بعض الخطوات التالية:

زيارة الموقع الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم النقر على خانة الخدمات.

ثم الضغط على خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالزائرين.

والآن يجب تحديد نوع الوثيقة من خلال القائمة التي ظهرت على الشاشة.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الوثيقة، وتحديد الجنسية.

كتابة الرمز المرئي على الشاشة.

الضغط على خانة عرض، حتى يتم ظهور جميع تفاصيل المخالفات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الهوية 1443

أتاحت الإدارة العامة للمرور السعودي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

كتابة رقم الهوية في الخانة الخاصة باسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور، ثم النقر على تسجيل الدخول.

الآن يجب التحقق وتأكيد المستخدم.

النقر على عرض المخالفات المرورية.

والآن يجب تحديد المخالفات مدفوعة أو غير مدفوعة.

والآن سيتم عرض التفاصيل والمعلومات المطلوبة.

جدول المخالفات المرورية في السعودية 1443

أعلنت إدارة المرور السعودي عن تفاصيل المخالفات المرورية والقيمة المستحقة في حالة كل مخالفة، وجاء جدول المخالفات المرورية كالتالي: