قرض في 30 دقيقة.. 100 الف ريال بدون كفيل وبدون فوائد لجميع السعوديين

يقدم بنك سامبا الإسلامي الشهير بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي من اهم ما يتم تقديمه من الخدمات المصرفية في المملكة للسعوديين والمقيمن ألا وهو تمويل الخير، فذلك المنتج من أهم منتجات بنك سامبا المصرفية، حيث يقدمه تلبية لاحتياج المواطنين والوافدين والمساهمة به لسداد الديون المتراكمة والمتعثرة، فقد يتم الحصول عليه بالتوجه بشكل مباشر الي البنك والحصول علي المنتج، أو الحصول عليه من خلال المنصة الالكترونية الخاصة ببنك سامبا عبر الانترنت، حيث تم تأسيسها للتسهيل علي المواطنين معرفة تفاصيل خدمات البنك أو الحصول عليه.

قبل التقديم الي البنك سامبا عليك بقراءة ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بالبنك عند طلب أي خدمة، فقد يتم تحديد كل خدمة من خدمات البنك لفئة مخصصة وبشروط محددة يجب ان تكون متواجدة لدي العميل المتقدم، ولذلك فقد نعرفكم في السطور القادمة شروط الحصول علي تمويل الخير من سامبا وطريقة التقديم وأيضاً مزايا القرض دوناً عن أي قرض أخر.

مزايا الحصول علي قرض الخير من بنك سامبا

قرض شخصي يصل الي 100 الف ريال سعودي ويُصرف تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومراقب شرعياً، حيث أن بنك سامبا بنك إسلامي تابع لمؤسسة النقد العربي. تمويل الخير منتج بدون كلفة أجل وبفترة سداد طويلة ومرنة لعميل. يقدم بنك سامبا عند صرف خدماته تأمين تكافلي علي حياة العميل، حيث يتم إعفاء أسرة العميل إذا حدث له مكروه أو توفي لا قدر الله ولكن باستثناء عدة حالات محددة. يُصرف التمويل بلا فوائد للقطاعين الخاص والحكومي. يمكن إعادة التمويل إذا كان العميل منتظم في السداد بالمواعيد الذي تم تحديدها عند الحصول علي القرض، وأيضاً بعد سداد في المئة من قيمة القرض. يعطي بنك سامبا للعميل بطاقة ائتمان مجانية طوال فترة السداد. يلزم تحويل الراتب للبنك من أجل الحصول علي القرض.

شروط الحصول علي تمويل الخير