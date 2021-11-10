الإجازة المرضية قانون العمل السعودي 2022 للمواطن السعودي والوافد المغترب

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عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي ينظم إجراءات الإجازة المرضية نظام العمل السعودي، فإن القوانين المنظمة للإجازات المرضية تنطبق على القطاع الحكومي والخاص سواء المواطن السعودي أو الوافد المغترب والمقيم في المملكة، وكما أقرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية بأنها 120 يوماً في السنة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية للموظف السعودي أما في حالة المرأة العاملة الحامل فأنها قد تصل إلى 180 يوماً بسبب الحمل وما يرتبط به من آلام وذلك كما جاء في نص المادة 156 لنظام العمل السعودي ومن خلال السطور التالية سوف نوافيكم باللائحة التنظيمية للإجازات المرضية تحديداً وإجراءاتها.

الإجازة المرضية قانون العمل السعودي 2021

وتعمل الحكومة في المملكة على تطوي كافة القوانين الأساسية التي تخص المتطلبات الأساسية في حياة المواطن والمقيم بشكل أساسي، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العمل والموارد البشرية بتطوير الكثير من مواد قانون العمل السعودي ليتوافق مع العصر الحالي الذي اصبح اكثر تطور وتقدم لاسيما ادخل التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الحيوية في المملكة، ومن هنا تم تطوير لائحة الإجازات المرضية في المملكة وحددت الحكومة السعودية بعض البنود في قانون العمل السعودي التي يحقق للموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص تقديم طلب بإجازة مرضية وهذه البنود هي:

يحق للموظف الحصول على سنتين أجازة ومرضية خلال مدة 4 سنوات، وفى هذه الحالة يكون من حقه الحصول على 100% من راتبه خلال الأشهر الستة الأولي من الإجازة أما 6 شهور الآخرين له الحق 50% من رتبه الراتب وينخفض ذلك بالتدريج حتي يحصل على 25% من راتبه أما 6 أشهر الأخيرة فلا يحق له الحصول على أي راتب أو جزء منه.

في حالة طلب الموظف أخذا أجازة لمرضية بسبب إصابته بمرض خطير ففي هذه الحالة يحصل على سنتين إجازة بداية من وقت الانقطاع عن العمل.

وفى هذا السياق يحصل الموظف أول سنة على راتبة بنسبة 100% وينخفض راتبه في السنة التالية فله الحق في الحصول على نصف رابته في أول 3 شهور و3 أشهر ألاحقة له 25% من الراتب أما 6 أشهر الأخير من السنة الثانية لا يحق له الحصول على راتب.

الإجازات المرضية في حالة الإصابة بالفشل الكلوي

في حالة إصابة الموظف بمرض الفشل الكلوي فله الحق في التعويض المادي وهي أن يحصل على راتبه خلال أيام التي يجري فيها عمليات الغسيل داخل المستشفي. من الحالات التي تصرف فيها الإجازة مقدماً في حالة الموظف الذي يطلب إجازة لا تقل عن 30 يوم . ويوضح القانون أن الموظف الذي اكتشف إصابته بمرض خطير وكان في إجازة فلابد أن يثبت ذلك عن طريق تقديم كافة الأوراق الرسمية لتأكيد تلك الإصابة. وتذكر اللائحة التنفيذية أنه في حالة إصابة الموظف بأي أعاقة تمنعه من عمله فله الحق في إجازة مدتها 18 شهراً بقيمة 50% من راتبه، كما أنه من الضروري عرضه على لجنة طبية لإثبات عجزه. من الحالات التي أباح فيها المُشرع فصل العامل إذا كان مصاب وحصل على إجازة سنة ونصف وتم تكرارها مرة ثانية فيحق لصاحب العمل فصله وفسخ عقده.

حلات الوفاة والعجز الكلي في قانون العمل

هناك حالتان يحق للموظف الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي أن يحصل على 180 يوم كحد أعلي من رصيد الإجازات.

الإجازات في حالة سجن الموظف

أما في الحالة سجن العامل المقيد والذي لم يتم فصله فأنه يأخذ تعويض عن تلك الإجازات.

الإجازة في حالة العلاج خارج السعودية

ويوّضح القانون أن الموظف الذي يأخذ علاجه بالخارج فأن من حقه الحصول على راتبة كاملاً خلال سنة من علاجه وفى حالة عدم إتمام علاجه فله الحق في الحصول على 18 شهر أخر.

الإجازات المرضية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة

حدد المشرع السعودي في قانون العمل بعض المواد التي تخص المرأة العاملة الحامل وذلك من خلال ما نصت عليه المادة 151 في قانون العمل والتي حددت حق المرأة في الإجازة المرضية في بندين هما أولها إجازة الحمل وثانيها إجازة الولادة.

وتنص المادة 151 من قانون العمل بالمملكة على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لمدة شهر متواصل قبل الولادة وذلك وفقاُ للتاريخ الذي قد يكون محتمل أن تضع في أي وقت خلاله. يحق للحامل الحصول على 6 الأسابيع التي تلي عملية الولادة ويمكن تحديدها وفقاً للمنشأة الطبية ولابد من تقديم الشهادات الطبية الموثقة من الجهات الحكومية. وجاء في المادة 164 أنه يحظر على صاحب العمل أن يجبر المرأة على العمل في الأشهر الستة الأولي بعد الولادة بشكل مباشر لما يكون في أضرار جسيمة على صحتها.

وجاء في تعديلات نظام العمل في المملكة لشئ أساسي وهو الاهتمام بأجور المرأة وتسويتها بأجور الرجل. كما تحاسب المرأة في إجازة الوضع حيث تأخذ أجرها بصورة كاملة هذه الإجازة مدتها 14 أسبوعًا، وتأخذهم جميعهم راحة لكن يبقى مرتبها كما هو لا ينقص منه شيئًا، وفي قانون العمل الجديد وحرصا من حكومة السعودية على سعودية الوظائف، وقامت التعديلات بإعطاء صاحب العمل مسؤولية دفع رسوم إقامة العامل الغير سعودي ومسؤولية تجديد رخصة عمله.

وتعمل الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي وفقًا للتعديلات التي أجريت تم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات فقط، ليصبح الحد الأقصى لإجمالي عدد الساعات المسموح العمل خلالها في الأسبوع هو 48 ساعة فقط، ويتم تطبيق هذا على جميع العاملين سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وعدد ساعات العمل خلال شهر رمضان الكريم بعد التخفيض 36 ساعة فقط في الأسبوع، حيث تم الإعلان أيضا عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير.