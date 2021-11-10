الاستعلام عن المهنة برقم الهوية وخطوات استعلام عن هوية مقيم

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية هي احد الخدمات الهامة التي يحتاجها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العدل السعودية والذي يضم العديد من الخدمات الهامة مثل خدمة رفع إيقاف الخدمات وغيرها من الخدمات الأخري، كما يمكنك أيضا من خلال منصة وزارة العدل الاستعلام عن تفاصيل القضية والتي ساهمت إلى حد كبير في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب للمحاكم، ويتم تقديم هذه الخدمات بالتعاون بين وزارة الداخلية من خلال منصتها الإلكترونية أبشر التي ساهمت إلى حد كبير في تحسين مستوى الخدمات في المملكة سواء الخاصة بالمرور أو الجوازات أو الأحوال المدنية والمحاكم.

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية وتمكن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين التعرف على كافة تفاصيل الخاصة بهم، وأيضا هي خدمة لا تحتاج سوى إدخال رقم الهوية إذا كان المستعلم من المواطنين، أو رقم الإقامة إذا كان المستعلم من المقيمين، ومعرفة أجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين وهي تختص بعرض التفاصيل الخاصة بمهن الوافدين من قبل أصحاب الأعمال، وهي خدمة تتيح لهم معرفة إذا كان الوافد من لديه من المقيمين الجدد أم لا وخطوات الاستعلام هي كما يلي: الدخول على بوابة وزارة العدل.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم يتم منها اختيار خدمات المنشآت.

من القائمة الفرعية للمنشآت يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة، ومن ثم إدخال الرمز المرئي.

ثم الضغط على أيقونة “بحث” ليعرض لك الموقع بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالخدمة. كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم إما عن صلاحية الإقامة برقم الهوية يمكن تنفيذ خطوات هذه الخدمة أيضا التي يتم تقديمها بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية السعودية وتكون من خل منصة ابشر الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن صلاحية الإقامة أيضا، ومن بين الخدمات الكثيرة بينها خدمة الاستعلام عن هوية مقيم يجب اتباع الخطوات التالية: الدخول على بوابة وزارة الداخلية. يتم تسجيل الدخول إلي رابط الاستعلام عن صلاحية من منصة ابشر. اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية. ومنها تختار القائمة الفرعية وهي الجوازات. ثم اختر منها خدمة الاستعلام عن انتهاء إقامة. في الخطوة التالية يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة والرمز المرئي. ثم اضغط على زر “عرض” ليظهر لك الموقع بعد ذلك تفاصيل الإقامة المطلوبة من خلال معرفة تاريخ صلاحيتها. وبهذا الأمر تكون قد أتممت الاستعلام عن بيانات التي المدونة عن المقيم عبر منصة ابشر، كما يمكن أيضا عبر ابشر الاستعلام عن بلاغ هروب وهي من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة.