معرفة التقويم الدراسي 1443 ثلاث فصول وأهم المعلومات والتفاصيل التي تتعلق به من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، حيث رأت وزارة التعليم السعودية أن تقسيم العام الحالي إلى 3 فصول وليس فصلين فقط هو الأفضل، كما قامت بإجراء مجموعة من التعديلات على شكل العام الدراسي ومنها دخول الكثير من الإجازات المطولة إلى العام الدراسي لحصول الطلاب على فترات كافية من الراحة.

التقويم الدراسي 1443 ثلاث فصول

من أهم المعلومات التي يحتوي عليها التقويم الدراسي 1443 ما يلي:

موعد بدء الطلاب للفصل الدراسي الأول 29 أغسطس 2021.

الإجازة الخاصة باليوم الوطني السعودي 22 سبتمبر 2021.

الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول 25 نوفمبر 2021.

بداية الطلاب الفصل الدراسي الثاني 5 ديسمبر 2021.

بدء الطلاب إجازة الفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2022.

موعد بداية الطلاب الفصل الدراسي الثالث 20 مارس 2022.

حصول الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي 30 يونيو 2022.

الاختبارات النهائية عن بعد

موعد وآلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 من أكثر الأمور التي يتم التساؤل حولها، ولقد أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر بيان رسمي لها جميع التفاصيل التي تتعلق بهذه الاختبارات حيث تتمثل مواعيدها في التالي:

يبدأ طلاب المرحلتين المتوسط والثانوي الاختبارات الشفوية لهم في تاريخ 14 نوفمبر 2021، ولمدة ثلاث أيام.

أما الاختبارات النهائية لكافة المراحل الابتدائية، المتوسط، الثانوي، سوف تبدأ في 17 نوفمبر 2021.

كما تم الإعلان عن آلية إجراء هذه الاختبارات وهي كالآتي:

طلاب الابتدائي سوف يؤدون اختباراتهم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

طلاب المتوسط والثانوي يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هم الطلاب الحاصلين على جرعتي اللقاح، والذين يكون عمرهم أكبر من 12 عام، وهؤلاء الطلاب يؤدون الاختبارات حضوريًا في المدارس.

أما الطلاب الأقل من 12 عام، أو الغير حاصلين على جرعتي اللقاح، سوف يؤدون الاختبارات عن بعد عبر المنصات الإلكترونية على الإنترنت.

العام الدراسي 2021

يحتوي العام الدراسي الحالي على العديد من التغييرات التي تم إدخالها عليه، ومنها تقسيمه إلى ثلاث فصول دراسية، كما يحتوي كل فصل دراسي منهم على 13 أسبوع، وهناك الكثير من أيام الإجازات والإجازات المطولة التي تحتوي عليها هذه الأسابيع للحصول على قسط من الراحة.