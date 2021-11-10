نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف النايبة العامة للنساء 1443 وأهم الشروط في المقال التالي
ما هي شروط وظائف النايبة العامة للنساء 1443، حيث يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن الاسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية وخاصة النساء من أجل معرفة شروط التقديم فى تلك الوظائف والتي تعد واحدة من أهم الوظائف الإدارية التي يتم عرضها فى كل فترة فى المملكة العربية السعودية.
وظائف النايبة العامة للنساء 1443
قامت النيابة العامة فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية فيها للنساء لحملة الشهادات الجامعية وذلك لأن النيابة تحتاج إلى عدد من الموظفين الجدد فى مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وهذه الوظائف ستكون من المرتبة الخامسة والمرتبة السادسة ويتم الترقية فى العمل بناء على سلم الترقيات فى المملكة.
شروط التقديم فى الوظائف
هناك عدد من الشروط التي قامت النيابة بوضعها وذلك من أجل تنظيم عملية القبول فى هذه الوظائف حيث تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- يجب إن تكون المتقدمة فى هذه الوظائف مواطنة سعودية الجنسية.
- إن تكون حاصلة على شهادة جامعية فى أحدي التخصصات المطلوبة فى النيابة.
- يجب إن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير مسجل عليها أي من الاحكام والقضايا الاخري.
- يشترط إن تكون المتقدمة غير لديها وظيفة أخري فى السعودية.
- إن تكون المتقدمة فى عمر لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- إن تجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
طريقة التقديم فى وظائف النايبة العامة للنساء 1443
حتي تستطيع التقديم فى الوظائف لابد من القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلى موقع منصة جدارة على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل فى الوظائف.
- تقوم باختيار من الصفحة وظيفة النيابة الإدارية.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية فى المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد للمتقدمة فى المكان المخصص له.
- إدخال رقم الهاتف ثم البيانات الشخصية المطلوبة.
- رفع الاوراق المطلوبة.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل فى الوظائف.
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