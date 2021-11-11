نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل دخول دعم ريف.. طريقة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة للاستفادة من الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع منصة دعم ريف، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية من أهمها توفير التسجيل في دعم ريف الحكومي بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن دعم ريف إلكترونيا، أيضا يمكن من خلال بوابة ريف الإلكترونية تعديل حسابك البنكي بكل سهوية، وقد أطلق برنامج دعم ريف من أجل تحقيق التنمية الريفية المستدامة، ويستهد الدعم فئة المزارعين والأسر الريفية المنتجة وكافة العاملين في القطاع الزراعي الريفي، ويلجأ العديد من صغار المزارعين إلى التقديم في منصة ريف، وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي الذي يجعلهم قادرين على تنمية المزارع الخاصة بهم وبالتالي زيادة نسبة الإنتاج، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على طريقة التسجيل بشكل مفصل.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

وردت العديد من الأسئلة من قبل المواطنين السعوديين، حول طريقة التسجيل في دعم ريف، تعد طريقة التقديم في منصة ريف سهل وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي نوفرها لكم في السطور التالية، جدير بالذكر أن يجب أن يكون رأس المال للمتقدم في برنامج دعم ريف أن يتطابق مع متطلبات التشغيل والإنتاج للمشروع الخاصه، حيث تعمل الجمعيات مع البرنامج وفق اتفاقية تعاون تهدف إلى التحقق من رأس مال المشروع للمتقدمين للدعم، والآن تابع الشرح خطوة بخطوة.

أولا يجب التوجه والإنتقال إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية. ثانيا من القائمة قم اختيار طلب الدعن. ثالثا تعبئة جميع المعلومات المطلوبة في الخانات المحددة. رابعا الضغط على أيقونة تسجيل. خامسا الآن أدخل رقم حسابك البنكي المكون من 24 رقم. سادسا، قم باختيار البرنامج الذي ترغب في التقدم له. سابعا، اكتب كود التحقق لكي يتم التأكد بأنك المتقدم. الخطوة الأخيرة النقر على كلمة حفظ.

أكد حساب دعم ريف عبر تويتر، بأن السجل التجاري لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع، ويستمر الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة لمن تنطبق عليه الشروط، كما يتميز دعم ريف بأنه يقدم دعم بمبالغ مادية غير مستردة للآلاف من اللأسر المنتجة والمزارعين، كما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

عدد من الشروط المهمة التي يجب الإلتزام بها، وذلك حتى يتم قبول طلبك بعد دراسة الأهلية، ونتعرف معكم على جميع الشروط.

لا بد أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة التنقل. لا يتم قبول طلبات موظفي القطاع الخاص والعام. حدد برنامج دعم ريف عمر المتقدم بحد أدنى 22 عام. يشترط أن يكون المتقدم يعمل بشكل مباشر على مهنته. أن يكون المتقدم من ضمن المناطق التي يشملها الدعم. راتب المتقدم لا يزيد عن 6 آلاف ريال شهريا. عدم التقديم لأكثر من 3 برامج. الإلتزام بشروط البرنامج. يشترط أيضا أن يمتلك المتقد حساب مصرفي.

يهدف برنامج ريف إلى الوصول إلى أكبر عدد من المزارعين في جميع أنحاء السعودية، حيث قام بزيارة العديد من المناطق مثل عسير وجيزان والباحة، وقام بتعريف المزارعين على الدعم الذي يقدمه برنامج ريف، أيضا شرح لهم طريقة التسجيل في دعم ريف بكل سهولة، وأكد أيضا بأنه يهدف إلى زيادة أعداد المزارعين المسجلين في ريف.