طريقة التسجيل في برنامج سكني 1443 والشروط الواجب توافرها

برنامج سكني يعد من المهم جدًا لكثير من المواطنين ويتساءلون عنه بالمملكة العربية السعودية للحصول على وحدات سكنية من خلال وزارة الإسكان، لأن هذه الوكالة توفر سكنًا مجانيًا وبأسعار مناسبة لتحسين مستوى السكن لأهل المملكة، وهو أحد برامج المساعدة المالية المتاحة لمواطني المملكة العربية السعودية، لمساعدة المواطنين على توفير السكن للأسر في مساحة مناسبة، وإسكان يسهل الوصول إليه، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم طريقة التسجيل في البرنامج السكني. كذلك الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني من أجل توفير حلول متنوعة للمواطنين المسجلين في وزارة الأسكان السعودية.

طريقة التسجيل في برنامج سكني

للاشتراك في دعم الإسكان، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

انتقل إلى موقع ويب الدعم السكني .

اختر التسجيل في منصة سكني بالاسم.

ثم تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم ثم رقم الهوية.

بعد ذلك تقوم بإدخال تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.

أدخل رقم الهاتف الخليوي.

سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إليك تحتوي على رمز التحقق.

بعد ذلك، تقوم بإدخال رقم الإثبات المرسل إلى الهاتف الخلوي.

ضع قائمة بأي معلومات أخرى تحتاجها.

اضغط على زر الإغلاق.

شروط الدعم السكني 1443

هناك عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل التسجيل في برنامج المساعدة الإسكانية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يعيش في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا عند التقدم للبرنامج.

مطلوب إثبات عدم أهلية الأسرة للمنزل.

الأسرة ليس لديها أكثر من ثلاث سيارات.

يجب ألا يكون الشخص قد استفاد من مساعدات الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية.

برنامج سكني

هو برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تم تأسيس سكني في عام 2017 بينما تم توزيع 280 ألف عقار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يوجد 120 ألف عقار مخطط وتحت الإنشاء موزعة، وتم تقسيم ما يعادل 75 ألف فدان، والإعلان عن 85 ألف وحدة جديدة لتحسين المساكن، وتم توزيع أكثر من 300 ألف عقار لعام 2018 في جميع أنحاء المملكة، وهي كالتالي 125 ألف وحدة، 75 ألف وحدة سكنية، 100 ألف وحدة من الوحدات السكنية، المساعدة المالية من الدخل وهي من البرامج المتخصصة بالدولة المصممة لمساعدة سكان المملكة العربية السعودية.