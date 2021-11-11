بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط علي أطول فترة سداد

بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك فورى ، تمويل شخصي بمبالغ تمويلية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة العربية السعودية ، والتي يقدمها بنك البلاد للمواطنين ، حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية ، الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك ، كما يوفر بنك البلاد العديد من العروض التمويلية بهامش ربح تنافسي لقطاع الأفراد ولأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك فورى من بنك البلاد

تمويل شخصي نقدى وفورى بدون كفيل ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لبعض الفئات التي يحددها البنك ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقدم البنك هذا العرض بمبالغ مالية كبيرة ، تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعميل ، ويقدم بنك البلاد التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة ، حيث يمكن للعميل من خلال هذا المنتج شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدى البنك في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من بنك البلاد

برنامج تمويلي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، من خلال هذا العرض التمويلي. خيارات للسداد عديدة يقدمها بنك البلاد للعملاء ، لتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 60 شهر. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي. لا يحتاج العميل الموظف في قطاع البنوك بالمملكة ، إلي تحويل الراتب الشهري له لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل بنك البلاد. المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تمويل بنك البلاد بدون كفيل. يمكن لبنك البلاد تمويل المواطنين المتقاعدين أيضاً بأسهل الشروط. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تأجيل قسط شهرى من كل عام.

رابط التقديم على تمويل بنك البلاد بدون كفيل والشروط العامة للاستفادة من التمويل