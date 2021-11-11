بنك الراجحي وكيفية إستخراج رقم حساب برقم الهوية

من أكثر بنوك المملكة خدمة للمواطنين وتقديم عروض تمويلية مختلفة للعملاء هو مصرف الراجحي والذي يعد من أهم وأنجح بنوك المملكة العربية السعودية، واليوم ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة استخراج رقم حساب بنك الراجحي باستخدام رقم الهوية، حيث تسعى كافة المؤسسات لجعل تعاملات عملائها أكثر سهولة ويسر وتعمل جاهدة على توفير وقتهم وجهدهم وذلك حرصاً منها على راحتهم وتحاول على قدر المستطاع إنجاز مهامهم بأكثر سرعة، ومن هذه المؤسسات البنوك والتي ترغب وتعمل بكل جهد على توفير كافة سبل الراحة لعملائها، وتجد مصرف الراجحي من أهم بنوك المملكة والتي لها دور بناء في خدمة العملاء والعمل على توفير كافة سبل الراحة في التعامل مع جميع العملاء.

رقم حساب بنك الراجحي:

من الجدير بالذكر أن رقم الحساب الراجحي أو ما يمكن تسميته بالأيبان الراجحي IBAN والتي تعني رقم الحساب البنكي الدولي، وهو رقم مخصص لعملاء مصرف الراجحي من أجل أن يسهل عليهم التعاملات المالية ولأن أرقام الحسابات قد يكون بها تشابه لدرجة كبيرة بسبب كثرتها وتشابهها فقد خصص البنك رقم أيبان خاص بكل عميل ويمكن استخراجه برقم الهوية بعدة طرق وهذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال موقع ثقفني بداخل مقالنا.

الاستعلام عن رقم الحساب إلكترونياً:

يمكنك اتباع الخطوات الآتية لمعرفة رقم حسابك في بنك الراجحي فقط قم بالآتي:

قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي من متصفح البحث على جهازك. قم بتعبئة بيانات العميل بدقة. سجل دخولك للخدمات الإلكترونية اكتب رقم الهوية بشكل صحيح. أدخل رقم هاتفك.اضغط على استمرار سيتم نقلك إلى صفحة البيانات وسيظهر لك رقم الحساب الخاص بك.

كيفية استخراج رقم حساب الراجحي:

يمكن استخراج رقم الحساب المصرفي من الراجحي بأكثر من طريقة منها: