قدم واستلم سيارة بتمويل بنك البلاد يصل لـ 2 مليون ريال الشروط والمزايا ورابط التقديم

لمن يحلمون بإقتناء سيارة الأحلام أحدث سيارة لمن يرغب في شرائها ولم تتمكن بسبب عدم توفر سيولة مالية لشراء أحدث السيارات وتحقيق رغبات الكثير من محبي شراء أحدث السيارات، فقد أعلن بنك البلاد عن تمويل شراء سيارة، الفرصة التي يمكن أن تحقق لهم رغباتهم وأحلامهم في امتلاك سيارة المستقبل، بشروط ومتطلبات ميسرة، حيث قام بنك البلاد بتصميم وتطوير منتج “تمويل سيارتي، لتمويل شراء السيارات بصيغة المرابحة من أجل تحقيق تلك التطلعات دون عناء، ومن خلال موقع ثقفني نوضح الشروط وخطوات التقديم على تمويل سيارتي من خلال بنك البلاد وكذلك رابط التقديم والمستندات المطلوب تقديمها، حيث يشتمل برنامج تمويل شراء سيارة بنك البلاد ” تمويل سيارتي على العديد من المزايا الجاذبة والمغرية للراغبين في شراء أحدث السيارات بتمويل بنك البلاد.

شروط التقديم على شراء سيارة بنك البلاد:

ألاَّ يقل عمر العميل عن ١٨ عامًا. أن يكون للعميل حساب جارٍ لدى بنك البلاد. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك سواء في القطاع العام أو الخاص. ألاَّ يقل صافي دخل العميل الشهري عن ٣٠٠٠ ريال سعودي بالنسبة للعملاء المواطنين (السعوديين)، وألّا يقل عن٣٥٠٠ للعملاء الأجانب المقيمين (غير السعوديين) في القطاعات الحكومية أو بناء على تصنيف جهة العمل. تحويل الراتب لبنك البلاد.

المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل شراء سيارة بنك البلاد:

يجب توفير المستندات التالية

وثيقة إثبات هوية سارية الصلاحية . تعبئة نموذج “طلب شراء سيارة بالتقسيط”. تعريف من جهة العمل يتضمن: الراتب الشهري، والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل. خطاب تحويل وتثبيت الراتب من جهة العمل. نموذج عرض سعر للسيارة. صورة بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

مزايا تمويل سيارة من بنك البلاد:

يتوافق برنامج تمويل سيارتي مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث وافقت عليه الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد. التمويل يتيح للعميل شراء أي سيارة يرغبها وفق حده الائتماني. فترة سداد الأقساط مرنة، والتي تصل إلى 60 شهرًا. لا يشترط الحصول على تمويل سيارتي دفع مبلغ مُقدمًا، أو حتى وجود كفيل. يمكن للعميل الاستفادة من نظام السداد المبكر في أي وقت وفقًا لضوابط مؤسسة النقد. يصل مبلغ تمويل شراء سيارة بنك البلاد إلى ٢ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات. إمكانية تأجيل قسط من كل عام. إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية. إمكانية الحصول على تمويل إضافي. تمويل متاح أيضًا للمقيمين (غير السعوديين). يمكن تمويل العملاء المتقاعدين.

طريقة ورابط التقديم على تمويل سيارتي ببنك البلاد: