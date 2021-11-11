نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جدارة تقديم النيابة العامة 1443 للنساء والرجال وظائف جدارة jadara الإدارية وآلية التقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط جدارة تقديم النيابة العامة 1443 ، ما زلنا نتابع معكم بخصوص ما يتم الإعلان عنه بخصوص رابط التقديم على وظائف جدارة الموارد البشرية ، حيث أعلنت النيابة العامة عن بدء فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء والرجال ، فجاء ضمن الإعلان الصادر عنها أمس توافر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية للنساء والرجال يتم التقديم عليها من خلال رابط جدارة الموارد البشرية ، هذا وسوف نرفق لكم أدناه بعض من التفاصيل التي تخص رابط جدارة تقديم النيابة العامة 1443 ، بالإضافة إلى رصد شروط القبول في النيابة العامة للنساء والرجال.

رابط جدارة تقديم النيابة العامة 1443

رابط جدارة تقديم النيابة العامة 1443 جدارة ، وفي الإعلان بخصوص التقديم على وظائف النيابة العامة 1443 للنساء والرجال فقد أوضحت النيابة بدء فتح التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة لديها، وأوضحت الفئات المستهدفة من المتاح لهم التقديم على وظائف النيابة العامة نساء رجال 1443 ، حيث أشارت أن الوظائف ستكون متاحه لخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخرجي درجة البكالوريوس، وخريجي درجة الماجستير.

واستكملت النيابة العامة بخصوص الفئات المستهدفة، وهم من خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، كما أشارت أن تلك الوظائف ستكون للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة والتي تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاصة بالخدمة المدنية، بينما أكدت أن الأولية في الترشح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

تقديم وظائف جدارة النيابة العامة 1443

وفي ذات السياق فقد نوهت وزارة الموارد البشرية علي جميع الراغبين الانتباه لموعد التقدم والإسراع في إتمام عملية الدخول عبر جدارة والتقديم علي الوظائف الإدارية بالنيابة العامة ضمن خطة الإعلانات الوظيفية جدارة 1443 ، وسيكون ذلك من خلال التسجيل في الوظائف المتاحة تزامناً مع ألية التسجيل المتبعة.

وعن موعد التقديم على وظائف النيابة العامة نساء رجال 1443 جدارة الموارد البشرية، فقد أوضحت خلال الإعلان الصادر من النيابة العامة أن موعد التقديم سيبدأ يوم الأحد الموافق 1443/04/09هجرياً، الموافق يوم الأحد الموافق 2021/11/14 ميلادياً، بينما أكدت أن تقديم النيابة العامة ١٤٤٣ سينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/04/13هجرياً الموافق 2021/11/18 ميلادي.

رابط تقديم جدارة النيابة العامة 1443

يُمكنكم التقديم على وظائف النيابة العامة نساء رجال 1443 ، من خلال الدخول عبر رابط جدارة ، بالإضافة أنكم ستتمكنون من معرفة التفاصيل الكاملة عن الإعلان الصادر بخصوص تقديم النيابة العامة 1443 نساء رجال حيث تتوافر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية، والتي سيتم فتح التقديم عليها وفقاً للموعد الموضح بعاليه.