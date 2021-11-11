التسجيل في تحدي ابشر 1443 يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة السعودية، حيث قدمت منصة ابشر تحدي يحتوي على الكثير من الإبداع ويمكن لكلاً من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل في التحدي، وتم تقديم هذا التحدي لكي يحصل كلاً من أصحاب المواهب والأفكار على تحفيز وتشجيع كبيراً والقيام بالإشتراك في العديد من الخدمات المختلفة الإلكترونية، وكل ذلك من خلال المساعدة والتسجيل في تحدي ابشر لتطوير مهاراتك، كما يعتبر تحدي منصة أبشر يعمل على تطوير العديد من الأعمال والتي ترتبط بالعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام، ونقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص التسجيل في تحدي ابشر 1443.

التسجيل في تحدي أبشر 1443

تعد مبادرة تحدي أبشر من أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا. وهي تهدف إلى تحقيق التوظيف و إضفاء الشرعية على استخدام التقنيات التي لعبت دورًا في تطوير استخدام العديد من الأعمال المتعلقة بالطبيعة الفنية لجميع الخدمات الفنية في الدولة، والوزارة يهدف هذا التحدي إلى نشر ثقافة الإبداع و الابتكار. لأنه يساعد على تشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسانية. بالإضافة إلى الاستمرار في الحصول على العديد من الخدمات عالية الجودة، و بالإضافة إلى العمل بسرعة وبشكل متطرف لتحقيق تصنيف إلكتروني بين المراكز الخمسة الأولى لجميع الخدمات التي تقدمها المنصة.

رابط التسجيل في تحدي ابشر 1443

من خلال هذه الخطوات سوف يمكن لأي مواطن مبدع من المملكة العربية السعودية التسجيل في تحدي أبشر وهذه الخطوات هي كالآتي:

انتقل إلى منصة تحدي أبشر عبر هذا الرابط https://absherthon.com/register .

ثم الضغط على زر التسجيل الآن من القائمة الرئيسية.

اكتب جميع المعلومات المقدمة للطلب والتاكد منها بشكل صحيح.

ثم تقديم معلومات شخصية لكل متقدم يسجل في موقع ابشر بلظغط علي أيقونة تقديم.

تقدم بطلب للحصول على خيارات التسجيل وأختيار مجال التحدي.

ما هي الجوائز التي يوفرها تحدي أبشر

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية أن الفائز الأول في التحدي سيحصل على 120 ألف ريال. بينما تبلغ قسمة جوائز الفائز الثاني 100 ألف ريال، وتبلغ جوائز الفائز الثالث 80 ألف ريال.