نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف للمستفيدين من الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج ريف للدعم المادي الموجه للأسر المنتجة وصغار المزارعين عبر حسابه الرسمي، أنه بعد قبول طلب التسجيل في البرنامج والحصول على دعم ريف يمكنكم تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف من خلال بعض الخطوات البسيطة، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على مساندة بل وتحسين المستوى المعيشي، والنهوض بالقطاع الريفي الزراعي ككل، بما فيهم صفار مربي الماشية وكل من تنطبق عليه شروط التسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة.

تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف

يقدم برنامج ريف للمستفيدين العديد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة ريف، أهمها التسجيل في البرنامج وإنشاء حساب جديد، وتقديم طلب الحصول على الدعم، كما يقدم خدمة تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف، وذلك للذين حصلوا على موافقة للحصول على الدعم، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ريف. النقر على معلومات الطلب من الصفحة الرئيسية للبرنامج. النقر على خيار تعديل. العمل على تسجيل رقم الحساب البنكي الجديد (الآيبان). النقر على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في برنامج ريف

أتاح برنامج التنمية الريفية المستدامة التسجيل في بوابة ريف وتقديم طلب الحصول على الدعم المادي ؛ لتنمية الأنشط\ة الزراعية في مختلف القطاعات المشمولة بالدعم، ولكن اشترط توفر شروط التسجيل المحددة في الراغبين في التسجيل، المتمثلة في:

يشترط أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية للمتقدم، أو أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

يشترك أن يكون ممارسًا لأحد المهن الزراعية المشمولة بدعم ريف.

يجب أن يكون متفرغ للعمل الزراعي ويقدم ما يثبت مزاولة المهنة، وألا يشغل وظيفة أخرى في أحد مؤسسات القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يقل يقل عن المتقدم عن 21 عام، وأن يسكن في المناطق التي يشملها الدعم.

يشترط أل يسجل في أكثر من ثلاثة برامج للدعم، بحيث لا يتجاوز الدخل السنوي عن 53 ريال سعودي.

يجب أن يكون مسجلًا في منصة ريف.

يجب أن يكون حاصلًا على وثيقة العمل الحر، ويلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

يشترط أن يكون لديه حساب بنكي نشط، ويستطيع تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف بالخطوات السابقة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

بعد الإطلاع على شروط التسجيل في برنامج ريف، والتأكد من توافرها، يستطيع المتقدم إنشاء حساب عبر بوابة ريف، وتسجيل كافة البيانات الأساسية والشخصية المطلوبة، ثم تفعيل الحساب من خلال كود التفعيل، ثم تقديم طلب الحصول على دعم ريف، ويتم دراسة الطلب من قبل المختصين، وإشعار المتقدم بحالة الطلب، والإعلان عن موعد صرف دعم ريف للمقبولين.