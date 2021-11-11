شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي بالمملكة السعودية، يكون بنك الراجحي بالتقديم العديد من الخدمات الهامة التي يستفيد بها الكثير من الشباب ومنها قرض الزواج حتى يتمكن العديد من الشباب من الزواج وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الزواج وبالتالي لا يتمكن الكثير من الشباب من اكتمال هذه المرحلة، لهذا يقوم بنك الراجحي بتوفير هذا القرض ولكن ينبغي توافر بعد الشروط الهامة للحصول على هذا القرض، وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي.

شروط قرض الزواج من مصرف الراجحي

يكون مصرف الراجحي بمساعدة الشباب بالمملكة السعودية ويسهل عليهم العديد من التسهيلات الكبيرة بالإضافة إلى فترات سداد تصل إلى 60 شهر وبنسب قليلة للتسهيل عليهم ومن أهمها قرض الزواج يتم الحصول على تمويل البنك وسداده في فترة محدد.

أولا يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية وليس لديه سجل تجاري بالإضافة أن يكون حديث الزواج وأن لا يكون قد مضى على زواج وأكثر من عام.

يجب أن لا يتعدى عمر هذا الشخص عن 60 عام وذلك قبل أن يقوم بسداد القسط الأخير مع تجهيز مفردات الراتب من الجهة التي يعمل فيها بالإضافة أن لا يكون متزوج ويريد الزواج مرة أخرى.

يتم العمل على سداد أول قسط بعد موتها من تاريخ الحصول على القرض وأن يكون راتب هذا الشخص لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج

في حالة التقديم على قرض الزواج يجب توافر بعد الأوراق المطلوبة لكي تتمكن من إنهاء إجراءات التقديم للاستفادة من هذا القرض واليكم الأوراق المطلوبة كالآتي: