تمويل بأقل راتب بدون الحاجة إلى كفيل وتحويل راتب بفترة سداد ميسرة

تمويل بأقل راتب شهري هى أهم المزايا التي يبحث عنها العديد من المواطنين الراغبين في طلب تمويل يساعدهم على توفير مطالبهم الشخصية الأساسية في المملكة لذلك يقدم تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط توفير دخل ثابت شهري يتراوح من 1900 إلى 2000 ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة لذلك يجب توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي داخل أراضي المملكة العربية السعودية لهذا العام الحالي.

شروط الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان

في المملكة العربية السعودية شركة إمكان للتمويل تحتاج توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن سعودي كذلك بدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة للسعوديين فقط لا غير ولكن لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج التمويل الميسر النقدي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال لكل المتقاعدين وباقي المتقدمين مبلغ 2000 ريال فقط لا غير.

الآن التمويل يحتاج توفير تقرير سمه السعودي وعدم التعثر لدى هذا التقرير للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان.

توفير حساب مصرفي جديد لدى بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان الراجحي يبدأ من 22 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير للموافقة على طلب التمويل الميسر بشركة إمكان.

متاح لجميع السعوديين التقديم الإلكتروني على طلب تمويل شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي السعودي بالمملكة.

مزايا شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية