نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الجوازات للأسر الحاضنة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشرط وخطوات الوصول للخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات الجوازات للأسر الحاضنة من اهم واحدث الخدمات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة لجميع المواطنين. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات اخرى والتي ثار التساؤل عنها من ضمن ألتغريده الأسبوعية للمنصة. والتي من أهمها طلب توصيل وثيقه بالبريد عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن إلغاء تأشيره خروج نهائي عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة الجديدة بالتفصيل. ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها أيضا. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

خدمات الجوازات للأسر الحاضنة

أعلنت منصة ابشر الإلكترونية عن الخدمة الجديدة والتي تمكن الفرد الحاضن من اصدار جواز سفر للأيتام الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه عبر المنصة. كما أعلنت المنصة علي انه يجب توافر حسابات ابشر مسجله ومفعله لدي المستفيدين من الخدمة. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط اصدار جواز للفرد الحاضن

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب توافر عنوان وطني مسجل في نظام البريد السعودي لتسليم الجواز عبره.

إذا كان عمر المستفيد اقل من 21 عام يمكن اصدار جواز صلاحيته 5 سنوات.

تسديد المخالفات المرورية علي المستفيد أن وجدت. وتسديد رسوم الإصدار أيضا.

يجب تواجد الفرد المراد اصدار الجواز له داخل أراضي المملكة.

أن يكون للمستفيد جواز سفر.

خطوات اصدار جواز للفرد الحاضن

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول إلي خدمات الجوازات للأسر الحاضنة والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: