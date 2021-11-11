نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية من ابشر الكترونيا ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية من ابشر من اهم واحدث الخدمات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين السعوديين. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها عن خدمات الجوازات للأسر الحاضنة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشرط وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن إلغاء تأشيره خروج نهائي عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة لكم بالتفصيل . ومعرفه اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين وشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

تجديد الهوية الوطنية من ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين من تجديد الهوية الوطنية الخاصة بهم الكترونيا. أو اصدار بدل فاقد أو تآلف بدون الحاجة إلي مراجعه القطاع وبعدها يتم التسليم عبر العنوان الوطني سبل. وأعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم ألمواطني المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها.

شروط تجديد الهوية

أعلنت المنصة عن الخدمة وأعلنت أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لضمان نجاح الخدمة معهم. والتي نوضحه لكم من خلال النقاط الأتية:

يمكن تجديد الهوية إذا بقي في صلاحيتها 180 يوم أو اقل.

يتم التحقيق من قبل النظام في الصورتين القديمة والجديدة.

يجب تسديد رسوم خدمه التوصيل لضمان إتمام الطلب.

شروط اصدار بدل تآلف أو فاقد

يمكن استخدام نفس الصورة إذ لم يمر عليها 720 يوم بالإضافة إلي ذلك أمكانية رفع صوره حديثه.

لا يمكن تقديم طلب جديد في ظل وجود طلب اخر تحت المعالجة.

إذا وجدت غرامات ماليه علي المستفيد لا يمكن التجديد إلا بعد سدادها.

لا يمكن للمستفيد الحصول علي الخدمة إلا بعد بلاغ بدل فاقد.

خطوات تجديد الهوية

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تجديد الهوية الوطنية من ابشر الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: