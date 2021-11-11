حساب المواطن يرد على كافة التساؤلات من قبل المواطنين التي تتعلق بالدفعة الأخيرة

يعد حساب المواطن من أكثر البرامج التي تقدم دعم للمواطن السعودي بهدف التغلب على الظروف الصعبة لعيش حياة كريمة، فبعد الإيداع الأخير الذي تم في الحسابات البنكية للمستفيدين من الدفعة 47 شهر أكتوبر، بدأ العديد من الأشخاص التساؤل حول موعد بدء التسجيل من جديد في البرنامج بهدف الاستفادة من دعم البرنامج، فقد أشار البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن أن إجمالي الدفعة 48 شهر نوفمبر 1.9 مليار ريال سعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال الرد على كافة التساؤلات وإجمالي الدفعات 48 منذ نشأة حساب المواطن.

إيداع دعم الدفعة 48 شهر نوفمبر من حساب المواطن:

أوضح حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر أنه تم إيداع مبالغ الدعم في الحسابات البنكية للأِخاص المستفدين في بداية اليوم بدءً من الساعة الثانية عشر صباحاً، حيث وصل إجمالي إيداع الدفعة 48 حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، ووصل عدد الأشخاص المستفيدين 10.5 مليون مستفيد وتابع، ووصل إجمالي التعويضات للدفعات السابقة حتى وقتنا هذا حوالي 19 مليون ريال.

حساب المواطن يرد على كافة الاستفسارات:

وجه العديد من الأشخاص المستفدين العديد من التساؤلات حول دفعة 48 شهر نوفمبر من البرنامج حول أن إيداع في الحساب كان صفر، وبهذا لم يحصلوا على الدعم رغم صدور نتائج الأهلية لهم، ولقد رد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين عبر تويتر أنه يتم تقديم طلب اعتراض بعد انتهاء الإيداع، علماً بأن فحص الشكوى يتم من خلال تقديم طلب الاعتراض وفحصه بعد الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض:

يتم الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية

التأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح

اختيار أيقونة تقديم طلبات الاعتراض.

بعد كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة تقديم طلب الاعتراض

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب

وتقوم إدارة البرنامج وفحص الشكوى

ثم تقوم بإرسال الرد بعد مراجعة البيانات

تحديث البيانات:

أكد برنامج المواطن على ضرورة تحديث البيانات وفقاً لآخر تعديل مع مراعاة الضوابط والشروط، وفي حالة تغيير إحدى بيانات الأشخاص المستفيدين يتم منع الصرف الخاص دعم الدفعة حتى يتم تحديث البيانات وفقاً لآخر غيير.