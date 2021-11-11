نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، على أن معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة عبارة عن صرف مبلغ مالي شهرياََ للمواطنين السعوديين المستفيدين، يقتصر من برنامج الضمان الاجتماعي على المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة، ولذلك تم التأكد على أن يكون توافر كافة الشروط الأساسية المطلوبة في نظام الضمان الاجتماعي، ولذلك أكدت الوزارة على أن يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية، أو من أرملته التي لها أولاد منه، ولذلك تم الايضاح عن أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي أيضاََ.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضح عن جميع الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي في السعودية، الذين لهم الحق في التقديم على خدمة معاش الضمان الاجتماعي السعودي، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به.

الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي :

المستفيد الذي بلغ سن الشيخوخة. الأسرة غير العمولة. المرأة بلا عائل. الأيتام.

الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة أكد على أن جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان للذكر أو الأنثى، هما كل من بلغ من السن 60 عاماً، وهذا مقرر لان ليس للمستفيد أي عائل مقتدر أو مصدر دخل للأسرة على الإطلاق، أما بالنسبة للأسر المطلقة مع أبنائها، أو الأرملة السعودية ويوجد معاها أيتام، ولذلك أوضح علي ذلك الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود أيضاََ، وكذلك أسرة المواطن المدمن على المواد المخدرة.

وقد تجد الإشارة إلى أن أوضح علي أن المرأة بلا عائل، هي المرأة سوأ كانت أرملة، أو مطلقة، مهجورة، المعلقة، زوجة المواطن الغائب أو المفقود، وإضافة إلى ذلك زوجة المدمن على المخدرات، بالإضافة إلى ذلك جميع المواطنين السعوديين الأيتام، سواء كان يتيم الأب أو الأم، اليتم سواء كان يتيم أو يتيمة مجهول الأبوين.

وزارة الموارد البشرية السعودية أكدت على أن يسمح لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحاملون بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم، متوفي الأب، ولذلك تم الإعلان على أن يستفيد من أحكام معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين المعوقون، وجميع الأرامل ذوات الأيتام.

تم الإعلان على أن ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية للمستفيدين، ولديهم بطاقات تنقل، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين، بناءاً على كافة الشروط الأساسية المطلوبة التي أوضحت عنها الضمان الاجتماعي في السعودية.